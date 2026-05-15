La Gobernación de Cundinamarca anunció una millonaria inversión destinada a fortalecer el sistema de recolección de residuos sólidos en varios municipios del departamento. La estrategia incluye la entrega de nuevos vehículos compactadores de basura con tecnología más eficiente y enfocada en mejorar la prestación del servicio tanto en zonas urbanas como rurales. El proyecto, liderado por el gobernador Jorge Emilio Rey, contempla una inversión superior a los 30.000 millones de pesos y prioriza especialmente a municipios de categorías 5 y 6. Según la administración departamental, la iniciativa busca optimizar la disposición final de residuos y reducir costos operativos para las alcaldías locales. Además de ampliar la capacidad de recolección, los nuevos compactadores apuntan a mejorar las condiciones ambientales y la limpieza de los espacios públicos. Las autoridades también proyectan avanzar hacia un sistema regional de manejo de residuos que permita aumentar la cobertura y la eficiencia en distintas localidades de Cundinamarca. La primera fase de entregas incluye municipios como Pacho, San Juan de Rioseco, Choachí, Granada, Tenjo y Subachoque. Estas localidades fueron seleccionadas dentro de un plan que prioriza municipios con menores recursos y mayores necesidades en materia de gestión de residuos sólidos. La Gobernación también confirmó que durante los próximos meses se sumarán nuevos vehículos para otros municipios del departamento. Entre ellos aparecen Nemocón, Machetá, San Francisco, Quetame, Anapoima, Útica y Guaduas. Según el gobierno departamental, ya se completaron 39 entregas entre 2025 y 2026. Las Empresas Públicas de Cundinamarca informaron que los nuevos compactadores cuentan con tecnología enfocada en mejorar la eficiencia del servicio y disminuir el impacto ambiental. Los vehículos fueron diseñados para reducir emisiones contaminantes y optimizar los recorridos de recolección, lo que permitiría una operación más limpia y sostenible en distintos municipios. Los camiones tendrán capacidades de 14, 17 y 25 yardas cúbicas, lo que facilitará aumentar la cantidad de residuos transportados en cada recorrido. Además, las autoridades consideran que esta modernización permitirá reducir el número de viajes hacia los puntos de disposición final y mejorar la cobertura del servicio tanto en cascos urbanos como en sectores rurales. La Gobernación de Cundinamarca aseguró que la llegada de estos vehículos permitirá fortalecer la capacidad operativa de los municipios y mejorar el servicio de aseo para miles de habitantes. Entre los principales beneficios mencionados aparecen una mayor limpieza de espacios públicos, reducción de costos logísticos y optimización de los tiempos de recolección. Las autoridades también indicaron que el objetivo es avanzar progresivamente hacia un sistema regional de recolección de residuos sólidos. El proyecto contempla la entrega total de 50 compactadores, medida que podría beneficiar a más de 100.000 personas y consolidar municipios con servicios más eficientes y sostenibles en el departamento.