La estafa que empieza con un simple mensaje y termina poniendo en riesgo sus datos bancarios.

En Colombia, las estafas digitales siguen siendo una de las principales amenazas para quienes usan servicios bancarios y financieros. En enero, con el inicio de un nuevo año y la reorganización de pagos, suscripciones y movimientos económicos, los delincuentes aprovechan la rutina digital para lanzar engaños que comienzan con un simple mensaje y pueden terminar en pérdidas económicas importantes.

El fenómeno no es nuevo, pero especialistas en ciberseguridad advierten que su alcance creció con el uso masivo de celulares, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería. Hoy, cualquier persona puede ser víctima si no identifica a tiempo las señales de alerta.

De acuerdo con el sitio especializado Computer Hoy, en los últimos meses se detectó una modalidad de phishing que se presenta como la supuesta activación de un seguro o servicio financiero. Este tipo de fraude no depende de fechas comerciales puntuales y puede circular en cualquier momento del año, lo que aumenta su nivel de riesgo.

Cómo funciona la estafa que empieza con un simple mensaje

El engaño suele comenzar con un SMS, correo electrónico o mensaje en aplicaciones como WhatsApp, en el que se informa sobre la activación de un seguro o una operación que el usuario no reconoce. El texto es genérico y no incluye datos personales, lo que permite enviarlo de forma masiva.

La estafa que empieza con un simple mensaje y termina poniendo en riesgo sus datos bancarios. (Imagen: archivo)

Para generar urgencia, los estafadores utilizan frases como “si usted no realizó esta operación” o “verifique de inmediato”, buscando que la persona actúe sin analizar el contenido. El objetivo es inducir a la víctima a tocar un enlace o responder el mensaje.

Una vez que se accede al enlace, el usuario es dirigido a una página que imita el diseño de entidades financieras o aseguradoras. Allí se solicitan datos sensibles como credenciales bancarias, números de documento o información de tarjetas, que luego son utilizados para cometer fraudes.

Por qué esta estafa pone en riesgo los datos bancarios

Según explicó Computer Hoy, el mayor peligro de esta modalidad es su aparente credibilidad. El uso de logotipos conocidos y nombres de empresas reales genera confianza y hace que muchas personas bajen la guardia.

Con la información obtenida, los delincuentes pueden vaciar cuentas, realizar transacciones no autorizadas o utilizar los datos para otros delitos financieros. Por ese motivo, expertos recomiendan desconfiar de cualquier mensaje inesperado y verificar siempre la información directamente con la entidad, a través de sus canales oficiales.

Señales de alerta para evitar caer en fraudes digitales

Entre las principales recomendaciones de seguridad se destacan: