La existencia de los multimillonarios a menudo se caracteriza por su excentricidad y opulencia. Sin embargo, no son infrecuentes las narrativas en las que estas personas de alto estatus enfrentan desenlaces trágicos debido a enfermedades inesperadas. En este contexto, uno de los millonarios más destacados del país, quien sufría de cáncer, presentó un único síntoma y falleció de manera repentina. ¿De quién se trata?

Rodolfo Hernández fue un empresario multimillonario que se transformó en político colombiano, habiendo sido exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial. Su deceso ocurrió el 2 de septiembre de 2024, a la edad de 79 años, a causa de complicaciones derivadas de un cáncer de colon metastásico que posteriormente se diseminó al hígado.

El síntoma, la extensión del tumor hacia un órgano tan vital como el hígado, generó en Hernández una grave complicación: fue necesario realizar una operación de urgencia para extirpar gran parte de la zona afectada. A pesar de someterse a múltiples sesiones de quimioterapia, la enfermedad continuó avanzando hasta su fallecimiento.

Cáncer de colon: el tumor se propagó al hígado y causó su muerte

Cuando un cáncer de colon se disemina al hígado, como sucedió en el caso de Rodolfo Hernández, la enfermedad alcanza un estadio avanzado y se torna potencialmente terminal. Este proceso de propagación se denomina metástasis hepática, en el cual las células cancerosas del colon migran directamente hacia el hígado a través del torrente sanguíneo.

Una vez que estas células se establecen en el hígado, forman nuevos tumores, lo que amplifica considerablemente la gravedad de la enfermedad y la convierte en una condición casi irreversible. Además, esta situación compromete funciones vitales del hígado, tales como la desintoxicación de la sangre, la producción de bilis y la síntesis de proteínas esenciales, lo que puede tener repercusiones severas en la salud general del paciente.

Cáncer de colon: el multimillonario que mostró un síntoma y falleció

Rodolfo Hernández, quien falleció a los 79 años a causa de cáncer de colon, fue un destacado ingeniero civil, empresario y político colombiano. Su trayectoria política se caracterizó por su estilo directo y su firme compromiso en la lucha contra la corrupción. Nació en Piedecuesta, Santander, un municipio situado en las afueras de Colombia.

Inició su carrera política como concejal de Piedecuesta en la década de 1990 y posteriormente asumió el cargo de alcalde de Bucaramanga entre 2016 y 2019. Durante su gestión, se destacó por mantener una comunicación abierta y directa con la ciudadanía, así como por su decidido enfrentamiento a la corrupción.