El Distrito de Bogotá avanza con la dispersión escalonada del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), un programa de transferencias monetarias dirigido a hogares en situación de vulnerabilidad. Los pagos se realizan por distintos operadores financieros y productos digitales, de acuerdo con la focalización vigente y el ciclo correspondiente.

Ante la cercanía del cierre del año, la principal recomendación oficial es verificar directamente en las plataformas habilitadas por el Distrito, donde cada hogar puede consultar si fue incluido, qué ciclo fue liquidado y por qué canal se realizó el abono o giro.

Con el último tramo de 2025, muchos hogares comienzan a preguntarse si su pago ya fue procesado, si aparece como pendiente o si corresponde a un ciclo anterior. Para despejar dudas y evitar confusiones, existe una herramienta que permite revisar la información con el número de cédula del titular.

Dónde consultar la liquidación del Ingreso Mínimo Garantizado

El Distrito dispone de una consulta en línea que, tras validar la identidad del ciudadano, muestra datos clave del programa. Allí se puede ver quién figura como titular del hogar, el mes y el año del ciclo, y la entidad financiera u operador encargado de realizar la transferencia, según informó Wintor ABC.

Esta verificación resulta especialmente útil en meses con pagos escalonados, ya que no todos los hogares reciben el recurso en la misma fecha ni por el mismo medio.

Paso a paso para consultar la liquidación con cédula

Para realizar la consulta sin errores, se recomienda seguir estos pasos:

Tener a mano el documento de identidad del titular del hogar. Ingresar el número de cédula exactamente como figura en el documento. Digitar la fecha de expedición sin caracteres especiales, es decir, sin barras ni puntos. Completar los campos solicitados por el formulario. En algunos casos, el sistema utiliza rótulos generales; si eres persona natural, se diligencian con nombre completo y número de documento. Enviar la consulta y revisar el resultado que arroja la plataforma.

Si el sistema indica que hubo pago, se desplegará el detalle del ciclo liquidado y el historial de transferencias asociadas al hogar.

Otra opción oficial para verificar pagos y ciclos

Además de la consulta principal, el Distrito orienta a la ciudadanía a usar portales alternos de verificación, donde se ingresan datos como nombre, apellido, número de documento y fecha de expedición. Estas herramientas permiten confirmar si el hogar figura como beneficiario, el estado del pago y la entidad que realizó el giro.

Ambas opciones son gratuitas y no requieren intermediarios.

Canales de atención para resolver dudas

Si luego de consultar persisten inquietudes -como cambios de titular, inconsistencias en la información o necesidad de radicar una solicitud-, los hogares pueden acudir a los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Están disponibles la línea telefónica (601) 380 83 30, la línea gratuita nacional 01 8000 127 007, el correo integracion@sdis.gov.co y el canal distrital de PQRS. El horario de atención informado es de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 4:30 p. m.