Gustavo Petro anunció un “nuevo salario mínimo vital” que se definirá por decreto en 2026 luego del fracaso de la concertación. (Fuente: EFE/archivo)

¿Cómo quedaría el salario mínimo 2026 si repiten el aumento de 9,54% de este año?

El presidente Gustavo Petro anunció que el salario mínimo que regirá en Colombia en 2026 será definido por decreto, luego de que no se lograra un acuerdo en la Mesa de Concertación entre el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras. El anuncio se dio durante una alocución presidencial realizada el martes 23 de diciembre, en la que el mandatario explicó que el nuevo enfoque incorporará por primera vez el concepto de salario mínimo vital dentro de la normativa.

Con este cambio, el Ejecutivo busca modificar el criterio tradicional con el que se fija el salario mínimo en el país, para avanzar hacia un ingreso que permita garantizar condiciones de vida dignas a los trabajadores y sus familias, y no solo cubrir un piso básico individual.

Qué significa el nuevo concepto de salario mínimo vital

Según lo expuesto por el presidente, retomado por Infobae, el salario mínimo vital parte de la idea de un salario familiar, es decir, un ingreso calculado con base en la canasta mínima necesaria para sostener un hogar y el número promedio de personas que aportan ingresos en cada familia.

Este enfoque se apoya en estándares internacionales promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que recomiendan que los salarios mínimos sean suficientes para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud, educación y transporte, considerando el contexto económico de cada país.

Gustavo Petro anunció un “nuevo salario mínimo vital” que se definirá por decreto en 2026 luego del fracaso de la concertación. (Fuente: EFE/archivo)

Desde el Gobierno se señaló que este criterio también busca preservar el poder adquisitivo del salario, de modo que los ajustes anuales tengan en cuenta variables como la inflación y el costo de vida.

El anuncio no incluyó una cifra concreta sobre el monto que recibirán los trabajadores a partir de enero de 2026, ya que el valor final será establecido en el decreto presidencial que deberá expedirse antes del 30 de diciembre.

Por qué fracasó la concertación del salario mínimo

Las negociaciones en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales no lograron un consenso debido a diferencias profundas entre las propuestas de los sindicatos y los gremios empresariales.

Las centrales obreras defendieron un incremento de dos dígitos, argumentando que el salario actual no cubre el costo real de vida de una familia promedio. En contraste, los representantes del sector empresarial plantearon un aumento más moderado, sustentado en la inflación registrada y los niveles de productividad.

Ante la falta de acuerdo, el Gobierno quedó habilitado para fijar el salario mínimo por decreto, un mecanismo previsto en la ley y que ya ha sido utilizado en años recientes cuando la concertación no prospera.

Cuándo se conocerá el salario mínimo que regirá en 2026

De acuerdo con el calendario legal, el Gobierno Nacional tiene plazo hasta el 30 de diciembre para expedir el decreto que fijará el salario mínimo y el auxilio de transporte que estarán vigentes a partir de enero de 2026.

Gustavo Petro anunció un “nuevo salario mínimo vital” que se definirá por decreto en 2026 luego del fracaso de la concertación. (Fuente: archivo) Nelson Hernandez Chitiva

Una vez publicado el decreto, el nuevo salario será de obligatorio cumplimiento para empleadores del sector público y privado en todo el país, y servirá como referencia para otros ingresos y prestaciones atadas al salario mínimo.