El cambio en la jornada nocturna comenzó a regir en Colombia desde el 25 de diciembre de 2025, tras la entrada en vigencia de uno de los puntos centrales de la reforma laboral incluida en la Ley 2466. La modificación impacta directamente en el bolsillo de miles de trabajadores del sector privado que prestan sus servicios en horarios nocturnos.

Con la llegada del último tramo del año, muchas personas comenzaron a preguntarse qué cambió en el pago de las horas nocturnas y cómo se aplicará el nuevo recargo establecido por la normativa vigente desde este mes hasta el próximo año.

¿Desde qué hora se consideran nocturnas las jornadas laborales en Colombia?

De acuerdo con la reforma laboral, el trabajo nocturno se reconoce a partir de las 7:00 de la noche y hasta las 6:00 de la mañana del día siguiente, tanto para días hábiles como para domingos y festivos. Este ajuste amplió el tramo horario que da derecho al recargo nocturno frente a lo que regía antes del cambio legal.

La medida no se presentó como un anuncio nuevo, sino como la aplicación efectiva de una ley aprobada meses atrás, que estableció un período previo antes de su entrada en vigencia.

Cuánto se paga la hora nocturna en días hábiles

Con la normativa ya en marcha, la hora trabajada en jornada nocturna durante días hábiles incluye un recargo del 35% sobre el valor de la hora ordinaria. En la práctica, esto elevó el pago por hora nocturna a $8.355, tomando como base el salario mínimo legal vigente fijado para 2025.

Este valor se calcula aplicando el porcentaje adicional directamente sobre la hora común, sin modificar la duración de la jornada laboral.

Trabajo nocturno en domingos y festivos: así queda el pago

La reforma también ajustó el reconocimiento económico para quienes trabajan de noche los domingos y días festivos. En estos casos, el recargo nocturno se suma al pago correspondiente por laborar en esas jornadas.

Como resultado, la hora dominical o festiva nocturna pasó a pagarse en $13.925, lo que implicó un incremento frente al esquema anterior.

A quiénes aplica el recargo nocturno

El reconocimiento de las horas nocturnas está dirigido a trabajadores del sector privado que cuenten con un contrato laboral formal, ya sea a término fijo o indefinido, y que desarrollen su actividad dentro del horario nocturno definido por la norma.

La ley también permite que empleadores y empleados acuerden turnos consecutivos, temporales o permanentes, para garantizar la operación continua de las empresas. En esos casos específicos, no se genera recargo nocturno ni dominical, aunque el trabajador debe recibir el salario correspondiente a su jornada ordinaria.

Un punto clave a tener en cuenta para 2026

Todos los valores actuales están calculados con base en el salario mínimo vigente en 2025, fijado en $1.423.500. Por esta razón, las cifras deberán actualizarse automáticamente una vez se defina el salario mínimo para 2026, sin necesidad de una nueva reforma.

Este ajuste deja establecido un nuevo marco para el pago del trabajo nocturno en Colombia, que seguirá aplicándose bajo las mismas reglas mientras no se modifique la legislación laboral vigente.