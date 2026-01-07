Golpe a la casta: Gobierno Petro quiere eliminar prima de servicios de los congresistas (Fuente: EFE - Carlos Ortega).

El Gobierno anunció 42 horas de jornada laboral por semana: será a partir del miércoles 15

El Gobierno nacional prepara un decreto para eliminar la prima especial de servicios que reciben los congresistas colombianos. La decisión, que ya tiene listo un borrador en el Ministerio de Hacienda, reduciría los ingresos mensuales de senadores y representantes en cerca de 15 millones de pesos a partir del 20 de julio de 2026.

La medida se conoce días después de que el presidente Gustavo Petro decretara un aumento del 23,7% en el salario mínimo para 2026, llevándolo a dos millones de pesos con subsidio de transporte incluido. El contexto fiscal es complejo: el presupuesto nacional presenta un déficit de más de 16 billones de pesos y el incremento del mínimo podría costarle al Estado cerca de 10 billones adicionales por año entre nómina y pensiones.

Ejecutivo busca derogar beneficio millonario a legisladores

El documento oficial del Ministerio de Hacienda propone derogar el Decreto 2170 de 2013, expedido durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Este decreto estableció la prima especial de servicios para los miembros del Congreso, inicialmente por 7,8 millones de pesos mensuales, cifra que hoy alcanza los 16,9 millones.

La norma que se eliminaría sustituyó las primas de salud, localización y vivienda que los congresistas recibían antes. El borrador señala que la remuneración actual de los legisladores resulta “desproporcionada” frente al ingreso promedio de la población. Con esta prima, los congresistas ganan cerca de 52 millones de pesos mensuales, equivalente a 37 veces el salario mínimo. Sin ella, su ingreso quedaría en aproximadamente 35 millones.

Golpe a la casta: Gobierno Petro quiere eliminar prima de servicios de los congresistas.

¿Por qué el Gobierno puede eliminar esta prima sin reforma?

El Gobierno se apoya en jurisprudencia de la Corte Constitucional que estableció que las primas para congresistas no son obligatorias. En sentencia C-608 de 1999, el alto tribunal determinó que el Ejecutivo puede reconocerlas o no según las circunstancias lo justifiquen.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió la medida como “un acto de justicia”. Calificó la prima como “un regalazo” del entonces ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, según El Colombiano. Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que la decisión se inscribe en un paquete de medidas de austeridad para enfrentar el déficit fiscal que supera los 16 billones de pesos para 2026.

Congresistas y candidatos presidenciales respaldan la decisión

Varios legisladores celebraron el anuncio. El senador Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, la calificó como “excelente noticia”, de acuerdo a El Espectador. El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo destacó -de acuerdo a Infobae- que desde la pandemia propuso este camino para reducir los altos salarios sin reformas constitucionales complejas.

La senadora Angélica Lozano recordó que en 2023 el Senado aprobó por unanimidad eliminar la prima, pero el proyecto murió en la Cámara de Representantes. “Como esta prima la creó un decreto del gobierno en 2013, otro decreto la puede eliminar”, afirmó. El senador Jota Pe Hernández, opositor al gobierno Petro, también respaldó la medida señalando que fue “el primer congresista que encontró la fórmula” para reducir el salario legislativo mediante esta vía.