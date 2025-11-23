En esta noticia

Los bancos en Colombia vienen aplicando topes para retirar dinero en cajeros automáticos, y la medida seguirá vigente durante diciembre. El ajuste impacta a millones de clientes porque define cuánto efectivo se puede sacar por día y por transacción.

Con el cierre de año y el aumento de movimientos de dinero, muchas personas consultan cuál rs el límite exacto para evitar rechazos en las terminales o tener que hacer varias operaciones seguidas.

Atención: cuál es el límite de retiro en los cajeros automáticos

Las reglas aplican tanto para cuentas de ahorro como corrientes. Cada entidad establece sus propios montos según el tipo de tarjeta y el producto contratado, pero en promedio los bancos mantienen límites diarios que oscilan entre $1.200.000 y $2.400.000.

Los bancos pueden aplicar límites a las extracciones en efectivo. (Fuente: archivo)
Además, muchos cajeros fijan un tope por transacción con el fin de mejorar la seguridad, prevenir fraudes y garantizar la disponibilidad de efectivo durante todo el día.

Qué hacer si se necesita retirar más dinero del permitido

Cuando un usuario debe extraer una suma mayor al límite diario, en la mayoría de los casos puede realizar la operación directamente en ventanilla presentando su documento de identidad. Algunas entidades también permiten solicitar un ajuste temporal del cupo a través de sus canales virtuales, lo cual evita desplazamientos innecesarios.

Las instituciones financieras recomiendan generalmente complementar estas opciones con pagos electrónicos, transferencias y billeteras digitales, herramientas que reducen la necesidad de portar grandes cantidades de efectivo.

Horarios de atención: cambios para la temporada de fin de año

Algunas entidades bancarias ajustaron sus horarios para facilitar operaciones básicas en época de alta demanda. En varias ciudades se implementaron modelos de atención mixta, con sucursales que funcionan de lunes a viernes y sedes específicas que abren algunos sábados en franjas reducidas.

Este esquema busca distribuir mejor el flujo de usuarios, evitar congestiones y ofrecer más opciones para realizar retiros, consignaciones o pagos sin depender únicamente del horario tradicional.

Límites más comunes en los cajeros automáticos en Colombia

  • Topes diarios promedio entre $1.200.000 y $2.400.000.
  • Límites por transacción definidos por cada banco.
  • Opción de solicitar incrementos temporales del monto diario según la entidad.
  • Alternativas como pagos electrónicos y transferencias para reducir el uso de efectivo.