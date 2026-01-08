Así será el tren más lujoso del mundo: solo llevará a 66 pasajeros por trayecto y será el orgullo de esta nación

Un hallazgo arqueológico en el centro de Montevideo, Uruguay, está proporcionando una nueva perspectiva sobre la vida colonial en el Río de la Plata.

Lo que inició como una obra rutinaria para la instalación de un ascensor en el Museo Histórico Cabildo de Montevideo culminó en la revelación de restos históricos de gran relevancia, convirtiéndose en uno de los descubrimientos más significativos de la ciudad.

Estos restos encontrados permiten conocer los pormenores sobre cómo era realmente la vida de los primeros habitantes de Uruguay y subrayan la importancia estratégica del agua en la vida cotidiana de la época.

La sorprendente fuente de la vida

La arqueóloga Nicol de León , responsable de la investigación, indicó que el descubrimiento abarca “un conjunto de estructuras de diversas épocas, así como objetos de la época colonial y de la primera fase de la independencia” de Uruguay.

Durante la realización de las obras para la instalación de un ascensor y la mejora de la accesibilidad del museo , los trabajadores realizaron un hallazgo inesperado: estructuras arqueológicas coloniales en un estado de conservación excepcional bajo tierra.

Hallazgo arqueológico en Montevideo revela detalles sobre la vida colonial en el Río de la Plata (foto: archivo).

¿Qué encontraron realmente?

Los objetos desenterrados son:

Botellas de vidrio de diferentes épocas.

de diferentes épocas. Balas y proyectiles que hablan de conflictos pasados.

que hablan de conflictos pasados. Pipas para fumar usadas por los pobladores.

usadas por los pobladores. Restos óseos que revelan información sobre la alimentación.

que revelan información sobre la alimentación. Estructuras arquitectónicas de distintos períodos históricos.

Hallazgo arqueológico en Montevideo revela detalles de la vida colonial en Uruguay (foto: archivo).

La enigmática “fuente del agua de la vida” descubierta en Montevideo

El hallazgo más sorprendente corresponde a una antigua fuente de agua de posible origen colonial, según las primeras hipótesis de los arqueólogos. Aunque las excavaciones siguen en curso, la estructura presenta rasgos arquitectónicos inusuales que la distinguen de otros restos encontrados en el sitio.

¿Por qué el agua fue crucial en la Montevideo colonial?

La historiadora Ana Ribeiro , viceministra de Educación y Cultura de Uruguay, destacó que el acceso al agua representó uno de los principales retos de la Montevideo colonial. Explicó que, al ser una " ciudad amurallada" , los períodos de guerra o asedio aislaban completamente a la población, que dependía en su totalidad de las fuentes internas para su abastecimiento.

El inconveniente radicaba en que el agua no era abundante, lo que transformaba cada fuente en un recurso estratégico esencial para la supervivencia de la población.

Ribeiro añadió un detalle que aporta aún más interés al hallazgo: no todas las fuentes de agua tenían el mismo prestigio en la Montevideo colonial. Según explicó, las del oeste eran consideradas las más puras y saludables, al punto de originar verdaderas leyendas entre los pobladores.

Una de las más célebres era la fuente abierta por Luis Mascareñas, uno de los primeros habitantes de la ciudad, a la que se atribuían propiedades curativas. Aunque todavía no se ha confirmado, los arqueólogos no descartan que la estructura descubierta en el Cabildo esté vinculada a esta histórica fuente, un hallazgo que podría reescribir parte del pasado urbano de Montevideo.