Las cajas de compensación familiar activaron para enero de 2026 los bonos y subsidios escolares que buscan aliviar el alto costo de los útiles y materiales educativos.

Miles de hogares en Colombia comienzan enero organizando sus finanzas para el regreso a clases, en un contexto donde la compra de útiles escolares puede costar entre $60.000 y $300.000, según la cantidad y calidad de los productos.

Ante este panorama, las cajas de compensación familiar activaron para 2026 distintos bonos y subsidios escolares dirigidos a niños, niñas y adolescentes, con apoyos que pueden llegar hasta $105.000 por estudiante.

Estos beneficios están dirigidos a trabajadores dependientes e independientes afiliados a cajas como Compensar, Colsubsidio, Cafam, Comfama y otras entidades que hacen parte de Asocajas.

Qué es el bono escolar de las cajas de compensación en 2026

El bono escolar es un apoyo económico o en especie que entregan las cajas de compensación familiar para ayudar a cubrir los gastos del regreso a clases. En algunos casos se trata de dinero cargado en tarjetas, en otros de bonos redimibles en almacenes y, en ciertas entidades, de kits escolares ya armados según el grado del estudiante.

Cada caja define sus propios requisitos, montos y fechas de entrega, por lo que es clave que los afiliados consulten directamente con su entidad o a través del Registro Único de Afiliados.

Quiénes pueden recibir el bono escolar en enero de 2026

El beneficio está dirigido a afiliados activos a una caja de compensación que tengan hijos u otros menores a cargo en edad escolar. En general, se exige que el trabajador haya recibido el subsidio monetario y que sus ingresos no superen ciertos topes, que suelen ubicarse entre 2 y 4 salarios mínimos dependiendo de la entidad.

Los rangos de edad de los beneficiarios varían según la caja, pero por lo general cubren niños y jóvenes entre los 5 y 18 años que se encuentren matriculados en una institución educativa.

Compensar: bono escolar de hasta $105.000 para 2026

Compensar confirmó que para 2026 entregará un subsidio educativo de $105.000 por beneficiario. Este apoyo está dirigido a hijos o hermanos huérfanos entre los 6 y 18 años que hayan recibido el subsidio monetario y estén estudiando.

El beneficio aplica para trabajadores con ingresos de hasta 4 salarios mínimos mensuales y se deposita en la tarjeta de Compensar. El dinero puede utilizarse para comprar útiles escolares, textos, uniformes, calzado y artículos educativos en almacenes aliados o durante la feria escolar de enero.

Una vez disponible, el bono tiene vigencia de un año y no es canjeable por dinero en efectivo.

Colsubsidio: bono de $80.000 para útiles, tecnología y educación

Colsubsidio ofrece un bono de $80.000 por cada estudiante a cargo, dirigido a afiliados activos con niños entre 5 y 12 años. Este bono puede redimirse en tiendas Ara y almacenes Éxito autorizados mediante la tarjeta de afiliación o un código QR desde la app Mi Colsubsidio.

El beneficio puede utilizarse para comprar útiles escolares, materiales educativos, uniformes, cursos de idiomas, tecnología y conectividad. La entrega se realiza durante el primer trimestre del año, entre enero y marzo, y la entidad puede ampliar los plazos según la demanda.

Cafam: kits escolares para más de 90.000 niños

Cafam mantiene para 2026 su programa de combos escolares, con el que apoya a más de 90.000 niños. El beneficio consiste en un kit de útiles y está dirigido a menores de 6 a 11 años cuyos padres estén afiliados en categoría A o B y hayan recibido cuota monetaria desde noviembre de 2024.

El beneficio aplica únicamente para trabajadores cuyas empresas estén al día en el pago de aportes y no incluye afiliados facultativos de las Fuerzas Armadas o Policía.

Comfama y los descuentos en útiles escolares en Antioquia

Comfama no entrega un bono en dinero, pero ofrece descuentos especiales en útiles escolares, papelería y libros para sus afiliados. Entre los beneficios se destacan rebajas de hasta 20% en libros y 15% en útiles en comercios aliados como Papelería Colombia, Happy Books, Jumbo, Metro y marcas como Galax y Crystal.

Estos descuentos no aplican para resmas, textos escolares específicos ni productos de tecnología.

Cajas de compensación que entregan bono escolar por ciudad

Las cajas de compensación que ofrecen bono o subsidio escolar varían según la capital del país. Algunas de las principales son:

Bogotá: Compensar, Colsubsidio, Cafam

Cali: Comfandi

Medellín: Comfama

Barranquilla: Combarranquilla

Bucaramanga: Cajasan

Pereira: Comfamiliar Risaralda

Manizales: Confa

Cúcuta: Comfanorte

Ibagué: Comfatolima

Villavicencio: Cofrem

Neiva: Comfamiliar Huila

Santa Marta: Cajamag

Yopal: Comfacasanare

Cada entidad publica en su sitio web los requisitos, fechas y montos para 2026.

Cómo consultar y reclamar el bono escolar

Para acceder al bono, los afiliados deben verificar su estado en la página de su caja de compensación o con su número de cédula en los canales oficiales. También es posible consultar a través del área de recursos humanos de la empresa o con la tarjeta de afiliación.

Dado que los cupos, montos y plazos varían según la entidad, se recomienda realizar el trámite durante enero para no perder el beneficio y asegurar el apoyo para el regreso a clases.