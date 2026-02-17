El programa Renta Ciudadana, administrado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), sigue beneficiando a miles de hogares en situación de vulnerabilidad en Colombia. Actualmente, los beneficiarios están a la espera del nuevo ciclo de pagos del año, luego de que se completara el primer desembolso del año. Los montos de pago de Renta Ciudadana en 2026 pueden llegar hasta $ 500.000 por ciclo, dependiendo de la clasificación en el Sisbén IV y las características del hogar, como número de integrantes y condiciones de vulnerabilidad. Estos valores no son fijos para todos, ya que se calculan con base en la situación socioeconómica de cada familia. Muchas personas aún no saben si son beneficiarios o cómo verificar su estado. Prosperidad Social ofrece una plataforma oficial para verificar si eres beneficiario de Renta Ciudadana. Para consultar, ingresa a rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co, selecciona la opción “Consulta de beneficiarios”, e ingresa tu tipo y número de documento de identidad y fecha de nacimiento. Envía el formulario y el sistema te mostrará si tu hogar está registrado como beneficiario y, de ser así, el monto asignado y las fechas disponibles de pago. Renta Ciudadana está dirigido a hogares en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad socioeconómica, con prioridad para familias que incluyen niños menores de 6 años, personas con discapacidad y jefatura femenina de hogar. La selección se basa principalmente en la clasificación del Sisbén IV y los datos del Registro Social de Hogares; también se integran listados de comunidades indígenas registrados por Prosperidad Social. Para consultar tu clasificación en el Sisbén IV con tu número de cédula, ingresa al sitio oficial www.sisben.gov.co, selecciona “Consulta tu grupo Sisbén”, elige el tipo de documento (por ejemplo, cédula de ciudadanía), e ingresa tu número de identificación. Haz clic en “Consulta” para ver tu grupo y subgrupo asignado, lo cual es clave para determinar tu elegibilidad en programas como Renta Ciudadana. Los grupos del Sisbén IV determinan niveles de vulnerabilidad social: Prosperidad Social publicó el calendario de pagos de Renta Ciudadana 2026 por ciclos, con el primer ciclo programado para iniciar el 20 de febrero de 2026, seguido por fechas en marzo, abril y mayo, entre otros períodos del primer semestre. Estos cronogramas se actualizan periódicamente y pueden cambiar según disponibilidad presupuestal, por lo que es esencial consultar los canales oficiales del DPS para fechas exactas y evitar fraudes. Los pagos de Renta Ciudadana se pueden retirar en los puntos autorizados del Banco Agrario de Colombia y corresponsales como SuperGiros. También puedes verificar el estado de tu giro a través del Banco Agrario o consultando directamente en el portal oficial de Prosperidad Social. P ara dudas, utiliza los canales oficiales como la línea nacional 01-8000-95-1100 o contacta al DPS a través de su sitio web institucional y redes oficiales.