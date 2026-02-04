El ajuste salarial definido por el Gobierno impacta los sueldos de policías y militares según rango y antigüedad. (Fuente: EFE)

Subsidio de vivienda para jóvenes: cómo aplicar y cuánto dinero entrega el gobierno

El Gobierno determinó un aumento salarial del 7% para servidores públicos y fuerza pública, incluyendo Policía y Fuerzas Militares, y este ajuste será visible en la nómina de febrero de 2026. El incremento responde al acuerdo salarial oficial pactado en 2025.

El ajuste beneficiará a toda la Fuerza Pública de Colombia —Ejército Nacional, Armada de Colombia, Fuerza Aeroespacial y Policía Nacional— y se aplica escalonadamente según el rango, conforme a la Ley 4 de 1992, que regula la estructura salarial tomando como referencia el salario base de un general.

¿Cuáles serán los salarios de la Policía Nacional en febrero de 2026?

Con el ajuste ya incorporado, los salarios de la Policía Nacional para febrero de 2026 quedan definidos de acuerdo con el grado y la antigüedad. Los ingresos más altos corresponden a los oficiales de mayor rango, mientras que patrulleros y agentes también ven reflejado el aumento en su asignación mensual.

El ajuste salarial definido por el Gobierno impacta los sueldos de policías y militares según rango y antigüedad. (Fuente: Archivo)

En promedio, los sueldos quedan así:

General: $30.380.009

Mayor general: $22.756.645

Brigadier general: $20.372.113

Coronel: $15.736.402

Teniente coronel: $9.143.694

Mayor: $4.477.747

Capitán: $3.684.989

Teniente: $3.218.909

Subteniente: $2.845.907

En los niveles de suboficiales y personal operativo, las cifras también muestran el impacto del incremento:

Sargento mayor: $3.202.367

Sargento primero: $3.171.108

Sargento viceprimero: $2.490.443

Sargento segundo: $2.275.647

Cabo primero: $2.104.911

Cabo segundo: $2.040.492

Para el personal del nivel ejecutivo y básico de la Policía, los valores quedan así:

Comisario: $5.191.059

Subcomisario: $4.407.683

Intendente jefe: $4.196.191

Intendente: $3.983.234

Subintendente: $3.183.010

Patrullero: $2.495.458

Agente con más de 10 años: $1.850.736

Agente entre 5 y 10 años: $1.805.053

Agente con menos de 5 años: $1.533.302

¿El aumento salarial también aplica para las Fuerzas Militares en 2026?

Sí. El incremento salarial no es exclusivo de la Policía Nacional. Los integrantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial de Colombia reciben el mismo ajuste porcentual, ya que el esquema salarial es unificado para toda la Fuerza Pública. Esto garantiza que oficiales, suboficiales y soldados profesionales mantengan una remuneración acorde con su grado y responsabilidades.

¿Qué primas complementarias reciben coroneles y generales en 2026?

Además del aumento general, los coroneles y generales continúan recibiendo una prima adicional equivalente al 16,5 % sobre su salario básico. Este beneficio, vigente desde 2023, se mantiene en febrero de 2026 y busca reconocer la trayectoria, el nivel de mando y la alta responsabilidad que asumen los oficiales de mayor rango dentro de la estructura militar y policial.

El ajuste salarial definido por el Gobierno impacta los sueldos de policías y militares según rango y antigüedad. (Fuente: Archivo)

¿Habrá nuevos aumentos para la Fuerza Pública después de febrero de 2026?

El Ejecutivo ya dejó claro que los próximos incrementos estarán atados al comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior, más un porcentaje adicional. Para 2026, el aumento salarial se proyecta con base en el IPC de 2025 más un 1,9 %, lo que permitiría que los sueldos de la Fuerza Pública sigan actualizándose en línea con la economía del país.