Quién fue Juan Felipe Rincón, descendiente de un elevado oficial policial, señalado de maltrato y ultimado en Bogotá.

Un crimen impactó a la opinión pública en Bogotá recientemente, en horas de la mañana del 24 de noviembre, falleció Juan Felipe Rincón Morales, de 21 años, quien era hijo del inspector William Rincón, una figura prominente en la Policía Nacional.

La investigación relacionada con su deceso ha revelado que Rincón podría estar implicado en un caso de abuso de menores, lo que podría haber motivado su trágico final.

Es relevante mencionar que durante la mañana de ese martes se difundieron imágenes que capturan el momento exacto en que Rincón llegó en compañía de una menor de 15 años a un edificio residencial situado en el norte de Bogotá.

Durante la mañana de ese martes se difundieron imágenes que capturan el momento exacto en que Rincón llegó en compañía de una menor de 15 años. (Fuente: archivo)

¿Quién fue Juan Felipe Rincón?

Juan Felipe Rincón se destacó por su notable actividad en redes sociales, donde congregaba a miles de seguidores. En TikTok, contaba con 215.000 seguidores y 6.9 millones de “me gusta” en sus videos, mientras que en Instagram superaba los 13.000 seguidores.

Su estilo era desenfadado y cercano a su audiencia, predominantemente compuesta por jóvenes, incluyendo algunos menores de edad.

En sus plataformas, solía compartir contenido ligero, en el que exhibía su físico en diversas ocasiones y abordaba temas como desengaños amorosos y experiencias personales.

Declaraciones de William Rincón, padre de Juan Felipe, sobre la muerte de su hijo

William Rincón, miembro de la Fuerza y padre del joven fallecido, se pronunció sobre el caso luego de lo sucedido: “Si es el caso, si mi hijo cometió alguna conducta o comportamiento inadecuado, se juzgue y se castigue”.

En consonancia con esta afirmación, declaró: “Lo digo como padre de familia, no voy a permitir ningún hecho y mucho menos lo voy a ocultar, como policía, como colombiano“.

Muerte de Juan Felipe Rincón en Bogotá: ¿Qué sucedió?

Según informó la Policía al momento del crimen, el deceso del joven ocurrió en el transcurso de una disputa con varios residentes del barrio Quiroga.

Adicionalmente, la información preliminar indica que algunas familias confrontaron al joven debido a que sostenía presuntas relaciones abusivas con dos menores de ocho y 15 años, quienes residían en la zona.

En ese instante, Rincón se encontraba acompañado por un escolta policial, el cual estaba armado y se vio involucrado en el tiroteo en el que falleció el joven y otros dos civiles resultaron heridos.

Crimen de Juan Felipe Rincón: ¿Quién fue el primero en disparar?

Los residentes afirman que el atacante fue el escolta; no obstante, este informó a sus superiores que el autor del homicidio fue uno de los vecinos implicados, quien también sufrió lesiones y posteriormente fue arrestado como sospechoso de haber utilizado un revólver.