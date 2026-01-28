La medida fue oficializada por la Policía Nacional con respaldo del Gobierno (Fuente: iStock).

Confirmado | El Gobierno aplicará un ajuste y les descontará más dinero de su mesada pensional a quienes cumplen esta condición

La Policía Nacional de Colombia confirmó un aumento histórico en la bonificación mensual de los auxiliares de Policía, un cambio que marca un antes y un después en las condiciones económicas de quienes prestan el servicio militar en la institución.

Desde este mes, más de 23.000 auxiliares recibirán un incremento del 45,9 % en su ingreso, que pasa a ser equivalente a un salario mínimo legal vigente y quedará establecido de manera permanente.

La decisión fue adoptada en cumplimiento de la Ley 2384 de 2024 y ratificada oficialmente el 25 de enero. Con este ajuste, por primera vez los auxiliares de Policía acceden a un reconocimiento económico equiparable al salario mínimo, una medida que busca dignificar su labor y mejorar su bienestar durante el tiempo de servicio.

¿De cuánto es el aumento que recibirán los auxiliares de Policía en Colombia?

El incremento confirmado es del 45,9 % sobre la bonificación mensual que reciben los auxiliares de Policía. Con la entrada en vigencia de la Ley 2384 de 2024, ese ingreso pasa a ser equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente, lo que representa uno de los ajustes más significativos para este grupo en la historia reciente de la institución.

De acuerdo con la Policía Nacional, el aumento aplica de forma directa y automática a quienes actualmente prestan el servicio como auxiliares, sin necesidad de trámites adicionales.

La Policía Nacional recibirá un aumento histórico a partir de este mes.

¿Desde cuándo se paga el nuevo ingreso para los auxiliares de Policía?

El ajuste empezó a regir desde este mes, según confirmó la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional. Esto significa que los auxiliares verán reflejado el aumento en su bonificación mensual de manera inmediata, consolidando el beneficio como un ingreso fijo durante todo el tiempo que permanezcan vinculados al servicio.

Además, al quedar establecido por ley, el incremento no será temporal ni condicionado, sino que se mantendrá en el tiempo como parte de las condiciones económicas del servicio.

¿Quiénes son los beneficiarios del aumento confirmado por la Policía Nacional?

La medida beneficia a más de 23.000 auxiliares de Policía en todo el país, jóvenes que cumplen funciones de apoyo en seguridad, vigilancia y atención comunitaria en zonas urbanas y rurales. Por primera vez, este grupo es incluido de manera explícita en un esquema de mejora económica de este alcance.

Desde la institución se destacó que muchos de estos jóvenes provienen de contextos vulnerables y cumplen su servicio en territorios con alta demanda operativa, por lo que el ajuste busca responder a una deuda histórica con su labor.

¿El aumento será permanente o solo por este año?

Uno de los puntos más relevantes del anuncio es que el aumento no es transitorio. Al estar respaldado por la Ley 2384 de 2024, el pago equivalente al salario mínimo queda establecido de forma permanente para los auxiliares de Policía mientras presten su servicio.