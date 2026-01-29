Miles de colombianos podrán acceder a formación gratuita en áreas de alta demanda (Fuente: archivo).

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió oficialmente la Primera Oferta de Formación Presencial y a Distancia 2026, una convocatoria nacional que habilita más de 41.000 cupos en programas técnicos, tecnólogos, operarios, auxiliares y de profundización, con inscripciones que estarán disponibles durante una ventana limitada y completamente en línea.

En esta primera fase del año, la entidad puso sobre la mesa más de 200 programas gratuitos diseñados para responder a las necesidades reales del mercado laboral colombiano, desde tecnología y salud hasta industria, finanzas, logística y energías limpias, lo que convierte a esta convocatoria en una de las más amplias y estratégicas de los últimos años.

¿Cuándo empiezan las inscripciones del SENA para el 2026?

Las inscripciones del SENA para 2026 comienzan el 29 de enero y estarán abiertas hasta el 3 de febrero, periodo durante el cual los aspirantes podrán postularse a uno de los programas disponibles en modalidad presencial o a distancia.

Este proceso corresponde a la Primera Oferta de Formación 2026, la más importante del inicio de año, ya que marca el arranque académico del primer trimestre y define quiénes ingresan a estudiar desde finales de enero en los distintos centros de formación del país.

Una vez cerradas las inscripciones, el SENA realiza la selección de aprendices y da paso al inicio de clases, que arranca en los últimos días de enero, dependiendo del programa y la sede.

¿Cómo inscribirse en el SENA?

El proceso de inscripción para los programas del SENA en 2026 se realiza exclusivamente a través de Betowa, la nueva plataforma digital de la entidad que reemplazó a SofiaPlus y centraliza toda la oferta educativa.

Para postularse correctamente, el aspirante debe seguir estos pasos:

Ingresar a betowa.sena.edu.co. Hacer clic en la opción “Nuestra oferta educativa” y seleccionar “Presencial y a Distancia”. Usar los filtros para elegir nivel de formación (auxiliar, técnico, tecnólogo, entre otros) y el área de interés. Revisar los programas disponibles, su duración, requisitos, sede y número de cupos. Iniciar sesión o registrarse en Betowa. Seleccionar el programa elegido y hacer clic en “Inscribirse”. Completar el formulario y guardar el comprobante de inscripción.

Todo el trámite es gratuito y no requiere intermediarios. El SENA recuerda que ninguna persona, academia o tercero está autorizado a cobrar por los cupos.

¿Qué programas del SENA tienen más demanda en 2026?

La Primera Oferta de Formación 2026 del SENA prioriza áreas que hoy tienen alta empleabilidad en Colombia. Entre los programas con mayor número de cupos se destacan:

Tecnólogos

Análisis y Desarrollo de Software

Gestión Empresarial

Gestión Contable y de Información Financiera

Gestión Administrativa

Gestión de Negocios y Finanzas

Sistemas Integrados de Gestión

Técnicos

Sistemas Teleinformáticos

Asistencia Administrativa

Cocina

Recursos Humanos

Enfermería

Servicio de Restaurante y Bar

Integración de Operaciones Logísticas

Auxiliares y operarios

Promotor de Salud

Información Turística

Mecánica Industrial

Enchapado

Manejo de maquinaria de confección

Procesos de panadería

Piscicultura

Profundización técnica

Montaje y mantenimiento de sistemas solares fotovoltaicos

Soldadura de tuberías de acero

Atención integral al paciente domiciliario

Estos programas fueron seleccionados por el SENA con base en las necesidades actuales de las empresas y los sectores que más empleo están generando en el país.

¿Quiénes pueden inscribirse a los cursos del SENA en 2026?

La convocatoria está abierta para colombianos y extranjeros con situación migratoria regular, sin importar la edad, siempre que cumplan con los requisitos académicos del programa al que se postulan.