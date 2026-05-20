Este miércoles, 20 de mayo de 2026, la cotización delreal llegó a 743.35657 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,19%.

En el mercado del Real, la cotización cayó -0.78% en la última semana, pero en el último año acumula un alza de 2.30%, señalando una tendencia general positiva pese al reciente ajuste.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos diez días, el Real inició con dos avances, luego alternó movimientos, tuvo dos jornadas de estabilidad a mitad de periodo y cerró con dos retrocesos consecutivos; el balance es mixto, sin una tendencia clara.

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 16.86%, superior al 15.10% anual, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Real presenta una tendencia positiva en comparación con los días pasados. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que puede generar confianza entre los inversores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 743.3565514758819 pesos colombianos, deberán pagar 74335.65514758819 pesos colombianos; por 200 reales, 148671.31029517638 pesos colombianos; y por 500 reales, 371678.27573794095 pesos colombianos.