En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este miércoles, 20 de mayo de 2026 cerró a 4324.75 pesos colombianos. Esta cifra refleja una oscillación del-1% en contraste con el precio de apertura.

La cotización del Euro muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó -1.14% y en el último año acumula -8.51%.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos diez días, el Euro mostró equilibrio entre avances y retrocesos (cinco alzas y cinco bajas): tras un inicio débil y un repunte a mitad de periodo, predominó la alternancia diaria, indicando un comportamiento lateral y una variación neta casi nula.

La cotización del Euro muestra una tendencia a la baja en comparación con los días anteriores. Esto sugiere que ha habido una pérdida de valor en la moneda en el corto plazo, lo que podría afectar la confianza del mercado.

En relación al precio del día anterior, la moneda

bajó

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Quienes deseen adquirir 100 euros en Colombia deberán pagar 432475.00 pesos colombianos; 200 euros cuestan 864950.00 pesos colombianos y 500 euros cuestan 2162375.00 pesos colombianos.