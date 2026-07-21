La clasificación social será determinante para establecer quiénes tendrán la posibilidad de acceder a las ayudas estatales el próximo año. (Fuente: Montaje EC)

Desde hace varias décadas, este sistema ha experimentado una evolución significativa para reflejar de manera más precisa las condiciones de vida de la población. A través de la metodología actual, ya no se menciona un único número, sino que se recurre a una categorización que busca identificar niveles de pobreza, vulnerabilidad y capacidad de generación de ingresos, lo cual representa un cambio fundamental en la forma en que se asignan los beneficios sociales.

El Sisbén continuará siendo en 2026 la herramienta primordial del Estado colombiano para clasificar a los hogares de acuerdo a su realidad económica y determinar el acceso a subsidios del Gobierno Nacional. Estar debidamente registrado y clasificado será determinante para millones de personas que anhelan recibir transferencias o apoyos durante el año.

Guía para entender la clasificación del Sisbén IV

Con la implementación del Sisbén IV, el antiguo sistema de puntuación ha sido reemplazado. En este nuevo enfoque, los hogares se organizan en categorías específicas identificadas por letras, lo que facilita una identificación más exacta de los programas sociales gestionados por instituciones como Prosperidad Social.

Este sistema evalúa diversas variables socioeconómicas y asigna a cada hogar un grupo específico. Esta clasificación es determinante para establecer si un individuo puede ser priorizado en programas de transferencias monetarias, apoyos condicionados u otros mecanismos de protección social que se mantendrán en funcionamiento hasta el año 2026.

La clasificación social será determinante para establecer quiénes tendrán la posibilidad de acceder a las ayudas estatales el próximo año. (Fuente: Shutterstock)

Quiénes acceden a subsidios: los grupos clave

Los cuatro grupos son:

Grupo A : Hogares en situación de pobreza extrema Población con menor capacidad de generar ingresos Grupos del A1 al A5.

Grupo B : Hogares en condición de pobreza moderada Población con mayor capacidad de generar ingresos que los del grupo A Grupos del A1 al A5.

Grupo C : Hogares en condición de vulnerabilidad Población en riesgo de caer en la pobreza Grupos del A1 al A5.

Grupo D: Hogares que no están en situación de pobreza Población no pobre, no vulnerable Grupos del A1 al A5.

Cada uno de los grupos se divide internamente en subgrupos que afinan aún más la clasificación. Por consiguiente, mantener actualizada la información en el Sisbén será determinante para quienes buscan recibir apoyos económicos en 2026 y evitar quedar por fuera de los programas sociales.

Cómo saber si te corresponde el subsidio con cédula y Sisbén

Con el fin de determinar si un hogar se encuentra entre los beneficiarios activos, los ciudadanos deben acceder al portal oficial del Banco Agrarioy seguir el siguiente procedimiento: