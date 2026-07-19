El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este domingo, 19 de julio de 2026 , el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,6 euros, el de la gasolina 98 es de 1,8 euros y el del diésel es de 1,66 euros. En comparación con ayer, estas cifras reflejaron una variación del 1.44% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del 1.11%.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este domingo, 19 de julio de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.497 euros hasta los 1.899 euros

Barcelona: 1.487 euros hasta los 1.819 euros

Valencia: 1.465 euros hasta los 1.799 euros

Granada: 1.459 euros hasta los 1.775 euros

Ceuta: 1.478 euros hasta los 1.478 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy domingo 19 de julio en España?

Durante este domingo, 19 de julio de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.429 euros hasta los 1.839 euros

Barcelona: desde los 1.365 euros hasta los 1.729 euros

Valencia: desde los 1.399 euros hasta los 1.759 euros

Granada: desde los 1.409 euros hasta los 1.709 euros

Ceuta: desde los 1.458 euros hasta los 1.458 euros

Zaragoza: desde los 1.659 euros hasta los 1.725 euros.

Málaga: desde los 1.477 euros hasta los 1.755 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.719 euros y el máximo es de 1.925 euros

Barcelona: desde 1.585 euros hasta los 1.885 euros

Valencia: desde 1.574 euros hasta los 1.929 euros

Granada: desde 1.639 euros hasta los 1.959 euros euros

¿Qué tipos de combustibles hay en España?

Al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje de España son los siguientes: