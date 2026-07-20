El precio del litro de combustible en España.

Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche.

Durante este lunes, 20 de julio de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,58 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,8 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,65 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del -0.98% en el precio de la gasolina y del -0.95% en el del gasóleo.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este lunes, 20 de julio de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.497 euros hasta los 1.899 euros

Barcelona: 1.487 euros hasta los 1.834 euros

Valencia: 1.465 euros hasta los 1.814 euros

Granada: 1.459 euros hasta los 1.754 euros

Ceuta: 1.478 euros hasta los 1.478 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy lunes 20 de julio en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este lunes:

Madrid: desde los 1.429 euros hasta los 1.839 euros

Barcelona: desde los 1.365 euros hasta los 1.769 euros

Valencia: desde los 1.397 euros hasta los 1.769 euros

Granada: desde los 1.409 euros hasta los 1.689 euros

Ceuta: desde los 1.458 euros hasta los 1.458 euros

Zaragoza: desde los 1.469 euros hasta los 1.739 euros.

Málaga: desde los 1.498 euros hasta los 1.755 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

En España, la gasolina 95 es gasolina sin plomo de 95 octanos (RON), la opción estándar para la mayoría de coches; ayuda a evitar la detonación, ofrece rendimiento estable y eficiencia adecuada y contribuye a cuidar el motor.

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un combustible de 98 RON que resiste mejor la autodetonación y se orienta a motores de alta compresión. Sus beneficios, cuando el fabricante la recomienda, incluyen menor picado, combustión más suave y potencialmente mejor rendimiento y limpieza del motor.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.579 euros y el máximo es de 1.958 euros

Barcelona: desde 1.669 euros hasta los 1.989 euros

Valencia: desde 1.689 euros hasta los 1.929 euros

Granada: desde 1.789 euros hasta los 1.959 euros euros

¿Qué combustible se usa en España?

En España los coches utilizan principalmente gasolina 95 y 98 (E5/E10) y diésel (B7/B10), además de opciones alternativas como GLP (autogás), gas natural comprimido (GNC) y, de forma limitada, hidrógeno para pila de combustible.