El precio de la gasolina en Colombia vuelve a quedar en el centro del debate, pero esta vez con un giro que genera incertidumbre. En medio de señales internacionales poco favorables, el Gobierno empieza a dejar pistas sobre un posible cambio que impactaría directamente en el bolsillo de millones de ciudadanos. Sin anuncios formales de aumentos inmediatos, el mensaje que llega desde la Casa de Nariño apunta a una reconfiguración de subsidios. La discusión ya no gira únicamente en torno a combustibles, sino a cómo se distribuyen los recursos en un contexto económico cada vez más exigente. Detrás de este escenario aparece una variable clave: el precio internacional del petróleo. Su evolución en los próximos meses podría ser determinante para entender por qué la gasolina en Colombia podría volver a subir y qué decisiones está dispuesto a tomar el Gobierno. El presidente Gustavo Petro dejó clara su postura en un mensaje público al advertir que el país deberá replantear el uso de subsidios. En sus palabras: “La escalada del precio del petróleo en Mayo nos obliga a construir un sistema intensivo de fertilizantes subsidiados, dónde Ecopetrol juega el papel central”. La declaración marca un cambio de enfoque en los subsidios. El Gobierno priorizaría el apoyo al sector agrícola por encima de los combustibles. “Renunciado al monto de utilidades que sera la financiación del subsidio a los fertilizantes la nación permitirá elaborar fertilizantes de origen colombiano”, agregó el mandatario. En ese mismo mensaje, Petro fue directo sobre la gasolina: “No sé podra generar subsidios a la gasolina y si está aumenta en el precio internacional también subirá en Colombia”. Esto implica que el precio de la gasolina en Colombia quedaría más expuesto a las variaciones del mercado global. Además, confirmó que el diésel mantendrá un tratamiento diferencial. “El subsidio del diesel se limita exclusivamente al transporte de carga”, con el objetivo de evitar un impacto mayor en la logística y en el precio de los alimentos. Para entender esta decisión, hay que mirar el recorrido reciente de la política de subsidios en Colombia. Durante años, el país utilizó el Fondo de Estabilización de Precios para amortiguar los aumentos internacionales, lo que generó un déficit fiscal significativo. Frente a ese panorama, el Gobierno avanzó en incrementos graduales del precio de la gasolina en Colombia entre 2023 y 2025. La medida buscó reducir esa deuda acumulada, aunque tuvo impacto directo en la inflación y en el costo de vida. En 2026, tras cerrar el déficit, se registró una leve baja en el precio del combustible. Sin embargo, el nuevo aumento del precio internacional del petróleo vuelve a cambiar el escenario y pone presión sobre los precios internos. En este contexto, la decisión de priorizar fertilizantes responde a una estrategia de seguridad alimentaria. El Gobierno busca contener el costo de producción agrícola, aun cuando eso implique resignar subsidios a la gasolina y trasladar parte del impacto al consumidor.