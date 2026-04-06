El Gobierno Nacional confirmó un nuevo ajuste en el precio de la gasolina a partir del 1° de abril, con un incremento promedio cercano a los 375 pesos por galón en las principales ciudades del país. La decisión, anunciada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), rompe la tendencia a la baja que se había registrado durante los últimos dos meses y vuelve a presionar el bolsillo de los conductores. Con este cambio, el valor promedio del galón de gasolina corriente en Colombia se ubicó en 15.449 pesos, mientras que el ACPM también tuvo variaciones en varias capitales. Pese al incremento generalizado, tres ciudades continúan con los precios más bajos del país. De acuerdo con la actualización oficial, estas son las capitales donde el galón de gasolina corriente quedó más económico: Estas ciudades se mantienen por debajo del promedio nacional, que ahora supera los 15.400 pesos por galón. La diferencia es especialmente marcada en Pasto y Cúcuta, donde los conductores pagan más de 1.500 pesos menos frente a ciudades como Villavicencio o Cali. Tras el aumento cercano a los 375 pesos, el precio del galón de gasolina corriente quedó así en las principales ciudades: Villavicencio volvió a ubicarse como la ciudad con el combustible más costoso, seguida por Cali y Bogotá, donde el galón ya se acerca a los 16.000 pesos. El ACPM también tuvo ajustes con el mismo anuncio del Gobierno. El valor promedio nacional quedó en 11.028 pesos por galón, con diferencias entre ciudades. Estos son los nuevos precios: Cúcuta sigue siendo la ciudad con el ACPM más barato del país, con una diferencia considerable frente a otras capitales. El ajuste responde a la actualización mensual del precio de referencia que realiza el Gobierno a través de la Creg. Estas variaciones buscan reflejar los costos internacionales del combustible, el comportamiento del dólar y el balance del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.