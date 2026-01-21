Las tarifas de taxi en Colombia fueron actualizadas en 2026 tras el aumento del salario mínimo y la revisión de costos operativos. (Fuente: archivo)

Ley de Sucesiones: se elimina el testamento y todos se convierten en herederos

Con el aumento del 23% en el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) y los ajustes en distintos bienes y servicios, el transporte público individual en Colombia comenzó 2026 con nuevas tarifas para el servicio de taxi.

Las alcaldías y secretarías de Movilidad de varias ciudades definieron los valores tras revisar los costos operativos del sector, como combustible, mantenimiento y mano de obra, según información recopilada por El Tiempo.

Con el inicio del nuevo año, muchos usuarios del transporte público individual comenzaron a preguntarse cuánto cuesta ahora la carrera mínima de taxi y qué cambios aplican según la ciudad donde se tome el servicio.

¿A cuánto queda la tarifa mínima de taxi en los principales municipios de Colombia en 2026?

Tunja

De acuerdo con lo informado por la Alcaldía de Tunja y la Secretaría de Movilidad y Vida Territorial, la tarifa mínima del taxi en la capital boyacense quedó establecida en $5800.

Las tarifas de taxi en Colombia fueron actualizadas en 2026 tras el aumento del salario mínimo y la revisión de costos operativos. (Fuente: archivo) EFE

El banderazo se fijó en $3100, mientras que cada 100 metros recorridos tienen un valor de $133. El tiempo de espera, por su parte, se cobra a $74 por cada 30 segundos, según datos citados por El Tiempo.

Bucaramanga

En el área metropolitana de Bucaramanga, que incluye a Piedecuesta, Girón y Floridablanca, la carrera mínima fue ajustada a $9100.

Las autoridades también definieron un recargo nocturno que eleva el valor a $10.200, mientras que los trayectos hacia el aeropuerto quedaron fijados en $21.000.

Cali

En Cali, la administración distrital oficializó los nuevos valores mediante un decreto vigente para 2026. La tarifa base quedó en $7100, con un banderazo de $3700 y una unidad de cobro de $150 por cada 80 metros recorridos.

Además, el recargo nocturno se aplicará desde las 7:00 p. m. hasta las 6:00 a. m., una franja más amplia que en años anteriores.

Medellín

En Medellín, la carrera mínima de taxi pasó a costar $8200, mientras que el banderazo quedó en $3500.

El kilómetro recorrido tiene un valor de $1700, y la tarifa hacia el Aeropuerto Internacional José María Córdova se fijó en $120.000 para los desplazamientos desde la ciudad.

Las tarifas de taxi en Colombia fueron actualizadas en 2026 tras el aumento del salario mínimo y la revisión de costos operativos. (Fuente: archivo)

Qué tener en cuenta sobre las tarifas de taxi en Colombia

Aunque el salario mínimo es nacional, cada municipio tiene la potestad de definir sus propias tarifas, siempre que estén respaldadas por estudios técnicos de costos.

Por eso, los valores del taxi pueden variar entre ciudades y actualizarse durante el año si las autoridades locales lo consideran necesario, de acuerdo con los lineamientos del transporte público individual en Colombia.