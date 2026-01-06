Ya es oficial | El Gobierno modificó la jornada laboral y todos pasarán a trabajar 44 horas por semana en Colombia

Colombia decretó el aumento del salario mínimo y del auxilio de transporte para 2026, luego de un debate que despertó tensiones y que concentró la atención de sindicatos, gremios empresariales y especialistas en economía. El proceso marcó el punto de partida de una discusión clave para el poder adquisitivo de millones de trabajadores.

Para la negociación y posterior definición del salario mínimo, la mesa tripartita se apoyó en variables como la evolución de la inflación, los indicadores de productividad laboral y el desempeño de la economía durante 2025, factores determinantes en la definición final.

En cuánto quedó el salario mínimo para 2026

El Gobierno nacional oficializó el nuevo salario mínimo legal vigente para 2026, que quedó establecido en 1.750.905 pesos mensuales, tras un incremento del 23,7 %, el más elevado desde la promulgación de la Constitución de 1991. La decisión fue adoptada mediante decreto presidencial, luego de que no se alcanzara un acuerdo entre sindicatos y empresarios en la mesa de concertación.

A este valor se suma el auxilio de transporte, que fue fijado en 249.095 pesos, lo que eleva el ingreso total de los trabajadores que devengan el mínimo a dos millones de pesos mensuales. El ajuste impacta de forma directa a 2,4 millones de empleados en todo el país.

Desde el Ejecutivo justificaron la suba señalando que el aumento supera ampliamente la inflación anual, que se ubicó en torno al 5,3 %, y se encuentra por encima tanto de la propuesta empresarial como de la pretensión sindical inicial. Según el Gobierno, el objetivo central es garantizar un nivel de vida digno y fortalecer el poder adquisitivo de los hogares trabajadores.

El nuevo monto del salario mínimo también tendrá efectos indirectos sobre cotizaciones a salud y pensión, subsidios, aportes y otros valores indexados al SMMLV, lo que anticipa un impacto significativo en la economía durante los primeros meses de 2026.

El Gobierno y las centrales ya se preparan para definir el salario mínimo 2026: esto es lo que se sabe. Andrzej Rostek

Auxilio de transporte 2026: cuánto quedó tras el aumento del salario mínimo

Con el decreto del Gobierno nacional, el ingreso mínimo mensual quedó establecido en $2.000.000, suma que incluye el auxilio de transporte. El aumento representa una suba del 23,7 % respecto de 2025 y se ubica entre los incrementos más elevados de los últimos años.

Al discriminar los valores, el salario mínimo sin auxilio se fijó en $1.746.882, mientras que el auxilio de transporte para 2026 quedó en $253.000 mensuales. Este monto comenzará a regir desde enero y se aplicará únicamente a quienes cumplan con las condiciones previstas por la normativa laboral vigente.

La posición del Gobierno frente al salario mínimo 2026

En todos los años de mandato, el Gobierno ha reiterado su intención de garantizar un aumento real del salario mínimo, es decir, que el ingreso básico crezca por encima del costo de vida. Por eso, se espera que, luego del incremento de 2025 se aplique la misma lógica para 2026.

Sin embargo, los gremios empresariales —como la ANDI y Fenalco— ya han advertidoque un ajuste demasiado alto podría afectar la formalidad, la contratación y la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas.