Confirmado: decretan feriado este lunes 23 y habrá un fin de semana largo para todo el mundo

Bogotá acaba de dar un paso decisivo en la consolidación de su sistema férreo. La Línea 1 del Metro ya cuenta con su cuarto tren en territorio colombiano y, de manera oficial, se confirmó la fecha en la que el sistema comenzará a operar de punta a punta, con un recorrido completo que finalizará en la Avenida Caracas. El anuncio refuerza el avance de una obra que transformará la movilidad de la capital y que, por primera vez, pone una fecha concreta en el calendario de los bogotanos.

La nueva unidad ya se encuentra en el patio taller de Bosa, donde entrará en fase de pruebas técnicas, mientras el Distrito ratificó que la operación comercial del sistema arrancará el 14 de marzo de 2028, cuando todos los pasajeros podrán recorrer la línea completa sin interrupciones.

¿Cuándo empezará a operar la Línea 1 del Metro de Bogotá en su recorrido completo?

La fecha ya está definida y es oficial. La Línea 1 del Metro de Bogotá entrará en operación comercial total el 14 de marzo de 2028, momento en el que el sistema conectará el suroccidente con el centro-norte de la ciudad, culminando su trayecto en la Avenida Caracas.

Antes de ese hito, los ciudadanos comenzarán a ver trenes en movimiento en distintos tramos, como parte del cronograma de pruebas que permitirá ajustar la operación y garantizar la seguridad del sistema antes de su apertura definitiva.

La Línea 1 del Metro recibió el cuarto tren y empezará a operar su recorrido completo a partir de este día. Montaje: El Cronista

¿Qué significa la llegada del cuarto tren del Metro a Bogotá?

La llegada del cuarto tren representa un avance clave en la fase técnica del proyecto. Cada nueva unidad permite ampliar el proceso de pruebas estáticas y dinámicas, necesarias para validar el funcionamiento de los sistemas eléctricos, de señalización y de control automático.

Este tren, compuesto por seis vagones, arribó a la ciudad tras un largo recorrido logístico que inició en Asia, pasó por el puerto de Cartagena y culminó en el patio taller de Bosa, donde será ensamblado y sometido a evaluaciones previas a su circulación sobre rieles energizados.

¿Dónde se están haciendo las pruebas de los trenes del Metro de Bogotá?

Las pruebas se concentran en el patio taller de Bosa y en los tramos habilitados del viaducto. Allí se realizan ensayos sin pasajeros para comprobar el comportamiento del tren en condiciones reales de operación.

Estas evaluaciones incluyen pruebas sin movimiento, recorridos controlados y circulación autónoma, fundamentales para preparar el sistema antes de su uso comercial y para cumplir con los estándares internacionales de transporte ferroviario urbano.

¿Cuántos pasajeros podrá mover el Metro de Bogotá y hasta dónde llegará?

La Línea 1 del Metro está diseñada para movilizar hasta 72.000 pasajeros por hora en cada sentido, lo que permitirá descongestionar corredores críticos del transporte público. En su operación plena, el sistema beneficiará diariamente a cerca de un millón de personas.

El recorrido completo finalizará en la Avenida Caracas, punto estratégico de integración con otros sistemas de transporte masivo, lo que facilitará los desplazamientos y reducirá significativamente los tiempos de viaje en la ciudad.

¿Cuántas estaciones tendrá la Línea 1 del Metro y dónde estarán ubicadas?

La primera línea contará con 16 estaciones elevadas, distribuidas a lo largo del trazado para cubrir zonas clave de Bogotá. Estas estaciones permitirán la conexión directa entre localidades del suroccidente y el eje central de la capital, con integración tarifaria al sistema de transporte público existente.

El diseño busca mejorar la accesibilidad, dinamizar el entorno urbano y convertir al Metro en el eje estructurante de la movilidad en la ciudad.

¿Dónde se fabrican los trenes del Metro de Bogotá?

Los trenes de la Línea 1 son fabricados en China por una de las principales compañías ferroviarias del mundo. Cada unidad es sometida a rigurosos controles de calidad antes de ser enviada a Colombia, donde se repite el proceso de verificación técnica previo a su entrada en operación.

Este modelo de producción y pruebas garantiza trenes eléctricos modernos, con menor impacto ambiental y altos estándares de seguridad para los usuarios.

¿En qué va el avance general del proyecto del Metro de Bogotá?

Con la llegada del cuarto tren, el proyecto continúa avanzando tanto en obra civil como en componentes técnicos. Decenas de frentes de obra siguen activos en distintos puntos de la ciudad, mientras se completa la construcción del viaducto y se preparan los tramos para pruebas progresivas.

La administración distrital reiteró que el cronograma se mantiene y que, de ahora en adelante, Bogotá seguirá recibiendo nuevas unidades del Metro de manera periódica, acercando cada vez más el día en que el sistema entre en operación y cambie para siempre la forma de moverse por la capital.