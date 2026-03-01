Un avance científico reciente abre la puerta a una nueva manera de recuperar oro sin recurrir a prácticas contaminantes ni procesos de alto riesgo. Lo que durante años fue considerado un problema ambiental complejo empieza a perfilarse como una oportunidad tecnológica con impacto global, especialmente para industrias ligadas a la minería y al reciclaje. Investigadores europeos lograron extraer oro de alta calidad a partir de desechos electrónicos cotidianos, utilizando un método innovador que reduce de forma drástica el impacto ambiental. La técnica permite recuperar oro de 22 quilates sin emplear sustancias tóxicas, un cambio significativo frente a los métodos tradicionales. El desarrollo fue impulsado por científicos vinculados a ETH Zurich, una de las universidades públicas más reconocidas del mundo, con una trayectoria que se remonta al siglo XIX. El trabajo del equipo posiciona al reciclaje electrónico como una fuente alternativa real de metales preciosos, en un contexto de creciente demanda y recursos naturales cada vez más limitados. Este avance se suma a otras investigaciones recientes realizadas en Australia, donde también se exploran técnicas limpias para recuperar oro desde componentes electrónicos. En estos procesos, la innovación reside en reemplazar químicos agresivos por materiales más seguros, logrando metales de elevada pureza y reforzando el vínculo entre tecnología, sostenibilidad y economía circular. Los nuevos métodos de extracción apuntan a transformar la forma en que el mundo gestiona sus residuos tecnológicos. Al convertir basura electrónica en una fuente eficiente de recursos valiosos, la ciencia redefine el rol del reciclaje y abre un camino hacia modelos productivos más sostenibles y rentables. Los primeros resultados difundidos por los investigadores revelan cifras sorprendentes: el material obtenido supera el 99% de pureza, un nivel difícil de alcanzar incluso con técnicas tradicionales de refinamiento. El equipo interdisciplinario de Flinders University, en Australia, desarrolló un procedimiento que reemplaza el uso de cianuro uno de los compuestos más cuestionados por su toxicidad por ácido tricloroisocianúrico (TCCA), una sustancia que se utiliza habitualmente en la desinfección de agua. Pero el verdadero avance está en la utilización de un polímero de azufre capaz de unirse selectivamente al oro disuelto. Tras un proceso controlado de calentamiento o tratamiento químico, el metal precioso se libera en forma pura y el polímero puede reutilizarse, lo que convierte al método en una opción sostenible y económica Además de este hallazgo, un grupo de investigadores de ETH Zurich, Suiza desarrolló un proceso innovador que permite extraer oro de 22 quilates a partir de componentes electrónicos desechados. Este avance no solo abre la puerta a un reciclaje más seguro de componentes electrónicos, sino que también plantea un cambio de paradigma en la minería. Al prescindir del cianuro, el nuevo proceso reduce riesgos ambientales y sanitarios, aportando soluciones alineadas con la economía circular. Entre sus principales beneficios se destacan: Reducción de desechos electrónicosRecuperación efectiva de oroGeneración de empleoImpulso a la economía circular Además, se estima que la innovación podría crear nuevas oportunidades de empleo en áreas como la gestión de residuos tecnológicos, la ingeniería química y la sostenibilidad industrial. El descubrimiento, todavía en etapa de investigación, ya proyecta un futuro donde la extracción de oro se vuelve más limpia y eficiente, con beneficios tanto económicos como ecológicos.