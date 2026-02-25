El calendario oficial de Colombia marca dos nuevos feriados nacionales en abril de 2026 por la celebración de la Semana Santa. Se trata del Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril), fechas de profunda tradición religiosa y cultural en el país. En este marco, miles de trabajadores y estudiantes podrán disfrutar de un descanso obligatorio en todo el territorio nacional. A diferencia de otros festivos que se trasladan al lunes por la Ley Emiliani, estos dos días son inamovibles y se conmemoran exactamente en sus fechas correspondientes. La Semana Mayor es uno de los periodos con mayor movilidad interna en el país, y muchas familias aprovechan el puente festivo para viajar o participar en actividades religiosas. El jueves 2 de abril y el viernes 3 de abril de 2026 son feriados oficiales en Colombia por la celebración de la Semana Santa, una de las fechas más importantes del calendario cristiano. Al tratarse de festivos nacionales obligatorios, todos los trabajadores tienen derecho al descanso remunerado. En caso de que una empresa requiera labores durante estas jornadas, deberá pagar el recargo correspondiente por trabajo en día festivo, según lo establece la normativa laboral vigente. Los colegios públicos no tendrán clases el jueves 2 ni el viernes 3 de abril por tratarse de feriados nacionales. Además, muchas instituciones programan receso académico durante toda la Semana Santa. En colegios privados y universidades, la suspensión de actividades suele mantenerse durante ambos días, aunque cada institución puede definir su propio calendario académico. Las entidades bancarias no prestarán atención presencial al público el 2 y 3 de abril de 2026. Las oficinas físicas permanecerán cerradas por ser días festivos. Sin embargo, los servicios digitales continuarán operando con normalidad. Cajeros automáticos, aplicaciones móviles y plataformas de banca virtual estarán disponibles para realizar transacciones durante la Semana Santa. Durante el 2 y 3 de abril no habrá atención en la mayoría de entidades públicas del país. Gobernaciones, alcaldías y oficinas estatales suspenderán actividades presenciales. En el sector privado, la mayor parte de empresas otorga descanso a sus trabajadores. También se suspenden clases en colegios públicos y privados, mientras que muchas universidades programan receso académico durante toda la Semana Santa. Luego de Semana Santa, el calendario de 2026 continúa con los siguientes días festivos: La Semana Santa es, además, uno de los periodos de mayor movilidad en Colombia, ya que muchas familias aprovechan estos días para viajar, realizar turismo interno o participar en actividades religiosas tradicionales.