Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las modificaciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este lunes, 1 de junio de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.295,84 pesos colombianos.

En la última semana, el Euro avanzó 1.33%, mientras que en el último año retrocedió 9.17%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 24.12%, revela un comportamiento inestable en comparación con su volatilidad anual del 16.77%.

En las últimas 2 sesiones, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el euro alternó retrocesos y avances, comenzó débil y cerró con impulso, mostrando un sesgo alcista reciente sin confirmar una tendencia clara.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia al alza en comparación con los dos días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría reflejar un aumento en la confianza del mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este lunes, 1 de junio de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 429583.98 pesos colombianos; comprar 200 euros costará 859167.96 pesos colombianos y 500 euros tendrán un costo de 2147919.90 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: