El megaproyecto de movilidad más importante del país ya supera el 77 % de avance y las autoridades confirmaron nuevos recorridos (Fuente: Alcaldía de Bogotá).

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La Línea 1 del Metro de Bogotá dio un nuevo paso histórico en su construcción luego de que uno de los trenes iniciara pruebas de rodaje utilizando energía eléctrica propia sobre el viaducto.

El anuncio fue confirmado por el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien aseguró que el sistema ya comenzó a operar recorridos más amplios en medio de la fase técnica previa a la operación comercial.

Con este nuevo avance, el Metro ya completa 11 trenes eléctricos disponibles para pruebas y maniobras operativas. Además, las autoridades distritales destacaron que los convoyes comenzaron a desplazarse sin necesidad de ser remolcados, una etapa considerada decisiva dentro del cronograma oficial del proyecto.

¿Qué pasó con los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá?

El Distrito confirmó que uno de los trenes ya se moviliza utilizando la energía captada directamente desde los rieles energizados instalados sobre el viaducto. Esto permitió que el sistema realizara movimientos autónomos por primera vez desde que inició la construcción del Metro de Bogotá.

Según explicó el alcalde Galán, el sistema cuenta con tecnología GOA4, considerada uno de los niveles más altos de automatización ferroviaria en el mundo. Eso significa que, cuando entre en funcionamiento comercial, los trenes operarán de manera automática y sin conductor.

Ya es oficial | La Línea 1 del Metro ya tiene 11 trenes eléctricos y empezó a operar su recorrido completo.

Durante las pruebas actuales sí hay personal técnico dentro de las cabinas, pero únicamente por razones de seguridad y monitoreo operativo mientras avanza la fase de validación del sistema.

¿Cómo funcionan los nuevos trenes eléctricos del Metro de Bogotá?

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante las pruebas es que los trenes pueden recuperar parte de la energía que utilizan durante el frenado. De acuerdo con la Alcaldía, el sistema permite reutilizar hasta un 30 % de la energía generada cuando el tren reduce velocidad antes de llegar a las estaciones.

Esa energía vuelve al sistema eléctrico para apoyar el arranque de otros trenes que circulen sobre el viaducto, lo que convierte al Metro de Bogotá en un sistema más eficiente y sostenible para la ciudad.

Cada tren está conformado por seis vagones y hace parte del lote de unidades que progresivamente llegarán al país mientras avanza la construcción de la infraestructura elevada.

¿Qué recorrido está haciendo actualmente el Metro de Bogotá?

Las primeras pruebas dinámicas comenzaron en el tramo cercano al patio taller ubicado en la localidad de Bosa. Desde allí, los trenes empezaron a desplazarse hacia sectores cercanos a las avenidas Villavicencio y Ciudad de Cali.

Ahora, con el inicio de los recorridos energizados, las pruebas empezaron a extenderse gradualmente hacia otras estaciones del trazado. El objetivo del Distrito es que durante los próximos meses los bogotanos puedan observar con mayor frecuencia los trenes movilizándose sobre diferentes sectores del viaducto.

La Línea 1 tendrá cerca de 24 kilómetros de extensión elevada y conectará el suroccidente de Bogotá con la calle 72, integrándose además con estaciones de TransMilenio.

¿Qué porcentaje de avance tiene la Línea 1 del Metro de Bogotá en 2026?

La Empresa Metro de Bogotá informó que, con corte al 30 de abril de 2026, el proyecto alcanzó un avance general del 77,53 %. Las cifras oficiales muestran un progreso significativo en varios frentes estratégicos de obra.

Entre los puntos más avanzados aparece el patio taller de Bosa, considerado el corazón operativo del sistema, que ya supera el 91 % de ejecución. Asimismo, las estructuras complementarias rozan el 100 % y las estaciones continúan en fase acelerada de construcción.

El Distrito espera que el proyecto alcance cerca del 90 % de ejecución total antes de finalizar 2026, siempre y cuando se mantenga el cronograma actual.

¿Cuándo comenzará a funcionar oficialmente el Metro de Bogotá?

El cronograma oficial mantiene como fecha estimada de inicio de operación comercial el 15 de marzo de 2028. Antes de eso, el sistema deberá completar múltiples pruebas técnicas, validaciones de seguridad y ajustes operacionales.

Las autoridades distritales también proyectan finalizar las principales obras civiles durante 2027 para posteriormente entrar en la etapa definitiva de alistamiento operativo.