Este sencillo ritual ha ganado popularidad por el significado simbólico que se le atribuye en distintas culturas.

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La costumbre de rociar y llenar de sal la entrada de la casa ha vuelto a llamar la atención entre quienes buscan realizar un ritual de purificación para renovar el ambiente del hogar. Aunque no existe evidencia científica que respalde sus supuestos efectos energéticos, esta práctica continúa siendo recomendada dentro de diversas tradiciones espirituales y de bienestar por su valor simbólico.

Desde hace generaciones, la sal ha sido considerada un elemento asociado con la protección, la limpieza y la renovación. Por eso, muchas personas la colocan en la puerta principal de la vivienda con la intención de dejar atrás las malas energías y favorecer un ambiente de tranquilidad.

¿Para qué sirve rociar y llenar de sal la entrada de la casa?

Quienes practican este ritual creen que la sal actúa como un elemento purificador capaz de absorber las energías negativas que podrían ingresar o permanecer en el hogar.

Según estas creencias, es una forma de simbolizar el cierre de ciclos y preparar la vivienda para recibir nuevas oportunidades, armonía y bienestar familiar.

Más allá de su significado espiritual, muchas personas realizan este tipo de rituales porque representan un momento para ordenar la casa, reflexionar sobre los objetivos personales y comenzar una nueva etapa con una actitud más positiva.

Rociar y llenar de sal la entrada de la casa: para qué sirve y por qué lo recomiendan. Gemini.

¿Cómo hacer el ritual de purificación con sal en la puerta de la casa?

Este ritual suele realizarse de manera sencilla y no requiere materiales difíciles de conseguir. Generalmente, los pasos recomendados son:

Barrer la entrada de la vivienda para retirar polvo y suciedad. Rociar un poco de sal fina o sal gruesa sobre el marco de la puerta y el piso de la entrada. También puede formarse una pequeña línea de sal frente a la puerta principal Dejar la sal durante varias horas o durante toda la noche, según la tradición que se siga. Finalmente, recogerla y desecharla fuera de la vivienda, evitando reutilizarla.

Para muchas personas, este procedimiento simboliza que todo aquello que genera preocupación, tensión o cargas emocionales queda fuera del hogar.

¿Qué significa la sal en los rituales de limpieza energética?

La sal ha ocupado un lugar importante en diferentes culturas desde tiempos antiguos. Su capacidad para conservar alimentos hizo que también se relacionara con conceptos como la protección, la permanencia y la pureza.

En prácticas esotéricas y espirituales, suele utilizarse en baños de limpieza, recipientes colocados en diferentes espacios de la casa o rituales destinados a marcar el inicio de una nueva etapa.

Precisamente por ese simbolismo, colocar sal en la entrada representa, para quienes creen en estas tradiciones, una barrera que impide el ingreso de energías consideradas negativas.

¿Cada cuánto recomiendan hacer este ritual con sal?

No existe una regla universal sobre la frecuencia para realizar este ritual de purificación. Algunas personas prefieren hacerlo al comenzar cada mes, mientras que otras lo llevan a cabo durante la luna nueva, después de una mudanza o cuando sienten que el ambiente del hogar necesita renovarse.

También hay quienes lo convierten en una costumbre al finalizar una limpieza profunda de la vivienda, entendiendo el ritual como un complemento simbólico para iniciar un nuevo ciclo.