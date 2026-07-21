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Tiendas D1 incorporó a su catálogo un termo en acero inoxidable con taza de la marca Red Flag, una alternativa para quienes buscan transportar bebidas calientes o frías a un precio accesible. El producto se vende por menos de $150.000 y hace parte del surtido disponible en algunos puntos de venta y en los canales habilitados por la cadena.
Por su precio, este artículo se convierte en una de las opciones más económicas dentro de la categoría de termos de acero inoxidable que comercializan las grandes superficies en Colombia. Sin embargo, como ocurre con otros productos de temporada o de catálogo, su disponibilidad puede variar según el inventario de cada tienda.
Cómo es el termo en acero inoxidable que vende Tiendas D1
El producto figura en el catálogo de la cadena como “Termo en acero inoxidable con taza”, de la marca Red Flag, y tiene un precio de $14.900. Está fabricado en acero inoxidable e incorpora una taza integrada en la tapa, una característica habitual en este tipo de recipientes para facilitar el consumo de bebidas fuera de casa.
Está diseñado para ayudar a conservar la temperatura de las bebidas durante más tiempo que un recipiente convencional, por lo que puede utilizarse para café, té, chocolate, agua o infusiones tanto calientes como frías. Su formato también permite transportarlo con facilidad para el trabajo, la universidad o actividades al aire libre.
Características del termo de acero inoxidable con taza
- Marca: Red Flag.
- Producto: Termo en acero inoxidable con taza.
- Material: acero inoxidable.
- Precio: $14.900.
- Uso recomendado: bebidas calientes y frías.
- Disponible: sujeto al inventario de cada Tiendas D1.
Dónde comprar el termo de D1
Debido a su precio accesible, se recomienda adquirir el termo de acero inoxidable antes de que se agote, ya que su disponibilidad está sujeta al inventario de cada tienda.
El producto puede comprarse a través del sitio web de domicilios de Tiendas D1: https://domicilios.tiendasd1.com/p/termo-en-acero-inoxidable-con-taza-12008395
Tiendas D1 cerca de mí: ¿dónde encontrarlas?
Para encontrar la Tienda D1 más cercana a tu ubicación, puedes utilizar las siguientes opciones:
- Aplicación móvil de Tiendas D1, disponible para dispositivos Android y Apple. La app te permite localizar tiendas cercanas, crear listas de mercado y acceder a promociones exclusivas.
- Página web oficial de Tiendas D1. Aunque el sitio no cuenta con un localizador de tiendas, puedes consultar las secciones de contacto para obtener más detalles.
- Redes sociales de Tiendas D1, donde suelen publicar información sobre nuevas aperturas y ubicaciones de tiendas.