Se estrena la obra del siglo: la estación de trenes más grande del mundo mide lo mismo que 170 canchas de fútbol.

El sistema ferroviario global sumó un nuevo récord con la apertura de la estación de tren más grande del planeta, una obra ubicada en la ciudad china de Chongqing que marca un punto de inflexión en materia de infraestructura, innovación tecnológica y planificación urbana.

El complejo cuenta con una superficie superior a los 1,22 millones de metros cuadrados, una dimensión comparable a 170 canchas de fútbol, y está diseñado para transportar hasta 16.000 pasajeros por hora, convirtiéndose en uno de los nodos ferroviarios más eficientes del mundo.

La terminal, denominada Chongqing East Railway Station, fue inaugurada el 27 de junio de 2025, luego de siete años de obras. El proyecto demandó una inversión cercana a los 7.800 millones de dólares y combina una estética futurista de inspiración cyberpunk con rasgos naturales propios del paisaje montañoso que caracteriza a la región.

La estación de trenes se asemeja a un aeropuerto con sus 15 plataformas diferentes (Fuente: China Railway Construction Engineering Group).

Así es el interior de la estación de tren más grande del mundo

Desde el ingreso principal, la Chongqing East Railway Station se percibe más como un aeropuerto de gran escala que como una terminal ferroviaria tradicional. El complejo cuenta con 15 plataformas y 29 vías, organizadas para optimizar los flujos de pasajeros y evitar congestiones incluso en horarios de alta demanda.

En el interior se distribuyen más de 5.000 asientos, cerca de 1.000 con puertos USB, además de una amplia oferta de restaurantes, locales comerciales y pantallas digitales presentes en todos los sectores del edificio.

El diseño incorpora referencias directas al entorno natural: las columnas del vestíbulo imitan los árboles hungjue, propios de la región, los sistemas de ventilación adoptan formas florales y la señalética fue desarrollada con bambú local.

La propuesta se completa con una combinación de iluminación neón y terminaciones metálicas, que refuerzan una estética futurista. Así, la arquitectura expresa una fusión entre naturaleza e innovación, uno de los sellos distintivos de Chongqing.

La Chongqing East Railway Station no solo destaca por su tamaño, sino también por su rol estratégico dentro de la red ferroviaria de China. Desde este nodo, es posible acceder rápidamente a algunas de las principales ciudades del país mediante servicios de alta velocidad.

Entre las conexiones más relevantes se destacan:

Enlaces directos con Shanghái, Pekín, Chengdu y Cantón , con tiempos de viaje que oscilan entre seis y ocho horas .

Integración de corredores clave como Chongqing–Xiamen , Shanghái–Chongqing–Chengdu y Chongqing–Wanzhou .

Consolidación de Chongqing como punto neurálgico del sistema ferroviario chino , facilitando el tránsito de pasajeros entre el este, el centro y el oeste del país.

Mejora en la conectividad regional y nacional, con impacto directo en la movilidad, el comercio y el desarrollo urbano.

Gracias a estas conexiones, la estación refuerza el papel de la ciudad como uno de los principales motores logísticos y de transporte del país.