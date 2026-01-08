Descubren el auténtico origen de las pirámides de Egipto: fueron fabricadas con una tecnología sumamente avanzada (Fuente: archivo).

El misterio de las pirámides de Egipto sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia antigua. La exactitud geométrica, el tamaño colosal de los bloques y la organización necesaria para levantarlas continúan despertando debates entre especialistas y fascinación entre viajeros de todo el mundo. A lo largo del tiempo, estas características dieron lugar a explicaciones que van desde la ingeniería humana avanzada hasta teorías que sugieren técnicas aún no del todo comprendidas.

Una investigación reciente publicada en la revista científica PLOS ONE aporta una mirada renovada sobre este desafío histórico. El trabajo, liderado por Xavier Landreau, investigador del Instituto Paleotécnico de la Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas (CEA) de Francia, plantea que los antiguos egipcios habrían utilizado un ingenioso sistema hidráulico para transportar y elevar los enormes bloques de piedra durante la construcción de la pirámide escalonada de Djoser, en el complejo de Saqqara.

Este sistema basado en el control del agua y los sedimentos habría permitido desplazar bloques de varias toneladas de forma mucho más eficiente de lo que se pensaba hasta ahora. De confirmarse esta hipótesis, la construcción no habría dependido únicamente de la fuerza humana, sino de un uso estratégico de recursos naturales aplicado con notable precisión técnica.

Este planteo introduce una nueva manera de interpretar la ingeniería del Antiguo Egipto, y ofrece claves para entender cómo se levantaron monumentos que durante décadas parecieron superar los límites del conocimiento técnico de su época.

Revelan el papel del agua en el movimiento de las piedras para la Pirámide de Djoser

La investigación sostiene que el Gisr el-Mudir habría funcionado como una presa destinada a retener sedimentos, regulando el caudal del agua y formando un lago temporal que abastecía el sistema utilizado para elevar los bloques de piedra.

En paralelo, la zona sur del foso seco contaba con compartimentos diseñados para actuar como un mecanismo de filtrado y almacenamiento, garantizando que el agua empleada estuviera libre de impurezas que pudieran afectar el funcionamiento del sistema.

Según el estudio, los egipcios habrían desarrollado un sistema interno de elevación hidráulica que operaba de forma comparable a un volcán en erupción: el agua purificada del foso seco impulsaba los bloques desde el núcleo de la pirámide hacia los niveles superiores, facilitando su colocación progresiva.

Descubren el auténtico origen de las pirámides de Egipto: fueron fabricadas con una tecnología sumamente avanzada.

Este método no solo facilita la explicación del transporte y posicionamiento de los enormes bloques, sino que también demuestra un conocimiento avanzado de hidráulica. La Pirámide Escalonada del faraón Djoser, erigida hace aproximadamente 4650 años, constituye el primer intento de los egipcios de levantar una construcción monumental completamente con bloques de piedra tallada.

Innovación en el uso de inundaciones como recurso útil

Antes de la Cuarta Dinastía, uno de los principales retos que enfrentaban los antiguos egipcios no era la escasez de agua, sino su exceso. Las crecidas anuales del Nilo solían inundar los sitios de construcción, dañar materiales como la madera y dificultar el transporte de suministros. Sin embargo, en lugar de combatir este fenómeno natural, los ingenieros egipcios lograron convertirlo en una ventaja, utilizando la fuerza del agua como un recurso esencial para la construcción.

Este enfoque marcó un cambio decisivo en la arquitectura monumental del Antiguo Egipto. En apenas una generación, el tamaño de los bloques de piedra empleados en las obras se duplicó. Para la época de la construcción de la Gran Pirámide de Keops, alrededor del año 2550 a.C., los bloques ya superaban las cinco toneladas.

Según los cálculos de los especialistas, trasladar estas enormes piezas mediante rampas tradicionales habría requerido al menos 4000 obreros trabajando de forma continua, mientras que un sistema hidráulico de elevación habría reducido notablemente la dependencia de fuerza humana.

La sorprendente ingeniería egipcia: más avanzada de lo que imaginamos

El descubrimiento de este sistema indica que los arquitectos egipcios antiguos contaban con conocimientos avanzados en ingeniería hidráulica, los cuales probablemente se aplicaron también en la construcción de canales y en el transporte de piedras mediante barcazas.

Lejos de depender exclusivamente de la fuerza humana y de rampas, los constructores del Antiguo Egipto idearon soluciones ingeniosas que optimizaban los recursos disponibles y aceleraban el proceso constructivo. Este enfoque explica cómo lograron erigir toneladas de piedra y mantener la precisión geométrica que distingue a estas pirámides.

Además, el uso estratégico del agua representa un ejemplo temprano de ingeniería sostenible, donde los recursos naturales se integraban de manera eficiente en el diseño arquitectónico.