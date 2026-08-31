Esta señal advierte sobre un posible peligro en la carretera. Su presencia exige mayor atención de los conductores.

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La señal de tránsito amarilla con piedras cayendo es una señal preventiva que advierte sobre la posibilidad de derrumbes o desprendimientos de rocas en la vía, un riesgo que puede aparecer especialmente en carreteras ubicadas cerca de laderas, montañas o taludes. En Colombia, este aviso hace parte de la señalización destinada a alertar a los usuarios sobre condiciones peligrosas antes de llegar al punto de riesgo.

Su objetivo no es indicar que necesariamente habrá piedras sobre la carretera en ese preciso momento, sino informar al conductor que está entrando en un sector donde pueden presentarse caídas de rocas, tierra u otros materiales . Por eso, identificarla a tiempo puede ser clave para modificar la conducción y reaccionar ante una eventual obstrucción de la calzada.

¿Qué significa la señal de tránsito amarilla con piedras cayendo?

La señal corresponde a la zona de desprendimiento de rocas, identificada en el Manual de Señalización Vial de Colombia como SP-42. Su función es advertir sobre la proximidad de sectores en los que existe riesgo de desprendimientos que pueden terminar sobre la carretera.

Visualmente, se trata de un rombo de fondo amarillo con símbolos negros, características propias de las señales preventivas. El dibujo representa piedras que se desprenden de una ladera, por lo que resulta relativamente sencillo asociarlo con el peligro que pretende comunicar.

En otras palabras, cuando un conductor encuentra esta señal debe entender que el terreno que bordea la carretera puede generar derrumbes o caída de piedras sobre la calzada.

Qué significa la señal de tránsito amarilla con piedras cayendo y por qué es importante. Imagen creada con ChatGPT

¿Por qué es importante la señal de piedras cayendo en carretera?

La importancia de esta señal está relacionada directamente con la seguridad vial. Una roca que cae sobre la vía puede convertirse en un obstáculo inesperado para un automóvil, motocicleta, camión o cualquier otro vehículo.

Además, el peligro no se limita a encontrar una piedra ya caída. En determinados sectores también puede existir la posibilidad de que se produzcan nuevos desprendimientos mientras los vehículos están circulando.

Por esta razón, la señal permite que el conductor esté prevenido y pueda adoptar una conducción más cuidadosa antes de ingresar al tramo señalado. El Ministerio de Transporte establece que las señales preventivas tienen precisamente la finalidad de advertir a los usuarios sobre la existencia de un peligro y su naturaleza.

¿Qué debe hacer un conductor al encontrar la señal de derrumbe?

Al encontrarse con esta señal de tránsito, lo recomendable es aumentar la atención, reducir la velocidad de manera segura y estar preparado para encontrar material sobre la calzada.

También es importante evitar maniobras bruscas. Si aparecen piedras, tierra u otros obstáculos, el conductor debe mantener el control del vehículo y actuar de acuerdo con las condiciones reales de la carretera.

En estos sectores también conviene aumentar la distancia de seguridad con el vehículo que circula adelante. De esta manera, existe mayor margen para reaccionar ante un obstáculo que aparezca repentinamente.

¿En qué lugares se encuentra la señal amarilla de piedras cayendo?

La señal suele encontrarse en carreteras cercanas a zonas montañosas, taludes y laderas, donde existe una mayor posibilidad de desprendimientos de tierra o rocas.

El Manual de Señalización Vial contempla esta señal para advertir sobre sectores en los que los taludes pueden generar derrumbes o caída de piedras sobre la vía.

Por eso, es posible encontrarla en diferentes corredores viales del país y no está asociada exclusivamente con una ciudad o departamento específico.

¿Qué hacer si hay piedras sobre la carretera?

Si el conductor encuentra piedras u otros materiales sobre la calzada, debe evitar reaccionar de manera impulsiva. La maniobra dependerá del tamaño del obstáculo, la velocidad, el tráfico y las condiciones del tramo.

Si es posible hacerlo con seguridad, se debe disminuir la velocidad y mantener el control del vehículo. No es recomendable invadir el carril contrario de forma repentina para esquivar una piedra, ya que esa maniobra puede generar un accidente con otro usuario de la vía.

En caso de encontrar un derrumbe importante o una carretera bloqueada, lo prioritario es mantenerse en un lugar seguro y seguir las indicaciones de las autoridades o del personal encargado de la vía.