Confirmado por el Gobierno | La gasolina no aumentará en septiembre: cuánto pagarán los conductores.

El Gobierno de Colombia confirmó una medida que impactará directamente en el bolsillo de los conductores: los precios de referencia de la gasolina corriente y el ACPM no aumentarán durante septiembre de 2026.

La decisión comenzó a regir el 29 de agosto y fue adoptada de manera conjunta por los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía. Los valores se mantendrán sin incrementos durante todo septiembre en el territorio nacional.

La medida fue tomada después del terremoto del 10 de agosto, con el objetivo de aliviar la situación económica de los hogares afectados y evitar que un aumento de los combustibles encarezca el transporte de alimentos, medicamentos y otros bienes de primera necesidad.

Gasolina en Colombia: cuánto costará en septiembre de 2026

Con el congelamiento dispuesto por el Gobierno, el precio promedio de referencia de la gasolina corriente será de $15.886 por galón en las 13 principales ciudades del país. En el caso del ACPM, el promedio será de $11.320 por galón.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) publicó los valores que comenzaron a regir el 29 de agosto y que servirán de referencia durante septiembre:

Ciudad Gasolina corriente ACPM Bogotá $16.331 $11.616 Medellín $16.251 $11.641 Cali $16.339 $11.763 Barranquilla $15.964 $11.291 Cartagena $15.921 $11.256 Montería $16.171 $11.506 Bucaramanga $16.089 $11.364 Villavicencio $16.431 $11.716 Pereira $16.276 $11.703 Manizales $16.304 $11.688 Ibagué $16.245 $11.607 Pasto $13.920 $10.529 Cúcuta $14.281 $9.486 Promedio 13 ciudades $15.886 $11.320

Estos son precios de referencia de venta al público. El Ministerio de Minas y Energía aclaró que constituyen los valores base a partir de los cuales se calcula el precio final en cada estación de servicio, que puede variar según los costos de distribución y los impuestos definidos en cada municipio.

Cuánto costará el ACPM en septiembre

La decisión también alcanza al ACPM o diésel, el combustible utilizado especialmente por vehículos de carga, transporte y otros motores diésel.

El precio promedio de referencia del ACPM será de $11.320 por galón en las 13 principales ciudades. Los valores van desde los $9.486 de Cúcuta hasta los $11.763 de Cali, según la tabla publicada por la CREG.

De esta manera, tampoco habrá un nuevo incremento de los precios de referencia del diésel durante septiembre.

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Por qué el Gobierno congeló el precio de la gasolina

El Ministerio de Minas y Energía explicó que la decisión busca mitigar un posible incremento en los costos de transporte de alimentos y productos esenciales, además de facilitar el traslado de equipos de socorro y ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

El Gobierno señaló que la medida fue posible por las condiciones del mercado y por una actualización de los indicadores de precios de los combustibles. Además, estimó que podría representar un ahorro de $152.600 millones para la Nación al finalizar 2026, siempre que se mantengan los supuestos actuales sobre los precios de los biocombustibles y la tasa representativa del mercado (TRM).

Las autoridades también anticiparon que realizarán un seguimiento para comprobar el cumplimiento de los precios establecidos en el país.

Hasta cuándo estarán congelados los precios de los combustibles

El congelamiento comenzó a aplicarse el 29 de agosto y se mantendrá durante todo septiembre de 2026. La medida cobija tanto a la gasolina corriente como al ACPM.

Por lo tanto, durante ese período no habrá nuevos incrementos en los precios de referencia derivados de una actualización del Gobierno.

Para los conductores, el precio que finalmente encuentren dependerá de la ciudad y de la estación de servicio elegida, pero tendrá como base los valores de referencia vigentes desde el 29 de agosto.