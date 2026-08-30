Rociar vinagre sobre las rejillas del horno: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Rociar vinagre en los vidrios de la ducha: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos

Las rejillas del horno son una de las partes de la cocina donde más fácilmente se acumulan restos de alimentos, salpicaduras y grasa. Con el uso frecuente, estos residuos pueden adherirse al metal y hacer que la limpieza resulte cada vez más difícil.

Para facilitar esta tarea existe un truco casero sencillo que consiste en rociar vinagre sobre las rejillas antes de limpiarlas. Si bien no reemplaza una limpieza profunda, puede resultar útil cuando la suciedad todavía es superficial.

¿Para qué sirve rociar vinagre sobre las rejillas del horno?

El vinagre blanco puede ayudar a aflojar determinados residuos ligeros y facilitar su posterior eliminación con una esponja o paño.

La idea es utilizarlo como apoyo durante la limpieza, al dejarlo actuar durante algunos minutos sobre la superficie, la suciedad menos adherida puede resultar más sencilla de retirar.

Además, puede ser una alternativa práctica para el mantenimiento frecuente de las rejillas, evitando que pequeños restos permanezcan demasiado tiempo sobre ellas.

Cómo usar vinagre para limpiar las rejillas del horno

Primero hay que asegurarse de que el horno esté completamente apagado y frío. Luego se pueden retirar las rejillas para trabajar con mayor comodidad.

Rociar vinagre sobre las rejillas del horno: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Se coloca vinagre blanco en un pulverizador y se aplica sobre las zonas sucias. Después de dejarlo actuar unos minutos, se frota con una esponja adecuada para la superficie y se retiran los residuos.

Finalmente, es importante enjuagar y secar bien las rejillas antes de volver a colocarlas dentro del horno.

¿El vinagre elimina la grasa quemada del horno?

Aunque puede colaborar con la suciedad cotidiana, el vinagre no hace milagros frente a la grasa muy carbonizada o los restos que llevan mucho tiempo adheridos.

En esos casos puede ser necesario recurrir a una limpieza más profunda o utilizar un producto específicamente indicado para el material de las rejillas.

Por eso, este truco funciona mejor como una opción de mantenimiento periódico que como solución para eliminar capas gruesas de grasa quemada. Limpiar las rejillas con cierta frecuencia también ayuda a evitar que los residuos se acumulen y sean cada vez más difíciles de retirar.