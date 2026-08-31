Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas eligen proteger sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 31 de agosto de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.712,87 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro subió 7.56%, pero en el último año cayó -15.48%, indicando un repunte reciente tras una tendencia anual negativa.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 32.97%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 21.25%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

En las últimas cuatro sesiones, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro inició con dos caídas, tuvo un repunte breve, retrocedió otras tres jornadas y cerró con cuatro alzas consecutivas, sugiriendo un cambio de sesgo hacia el alza.

La cotización del Euro hoy sigue una tendencia positiva tras cuatro días consecutivos. Esto sugiere un fortalecimiento en el valor de la moneda europea en el corto plazo.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este lunes, 31 de agosto de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deben pagar 371287.01 pesos colombianos; 200 euros cuestan 742574.02 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1856435.05 pesos colombianos, según un valor por unidad de 3712.8701 pesos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Para comprar euros, usa bancos o casas de cambio autorizadas; compara tasas y comisiones y evita vendedores informales. Verifica el registro oficial del establecimiento y solicita comprobante.

Para vender euros, lleva tu documento y realiza la operación en plataformas o puntos oficiales con buena reputación. Evita anticipos y grandes montos en efectivo; prioriza transferencias seguras y cuenta el dinero en el lugar.