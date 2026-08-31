Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del precio de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este lunes, 31 de agosto de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 614,67 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real avanzó 3.32%, mientras que en el último año registra una variación de -11.31%, lo que indica un repunte reciente pese a la debilidad anual.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 5.42%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 15.74%.

En la última sesión, el Real subió frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, el Real arrancó con una subida, se mantuvo, cayó dos jornadas, repuntó cuatro seguidas, volvió a estabilizarse y terminó al alza; en conjunto predominó un sesgo ascendente.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este lunes, 31 de agosto de 2026,

El costo de comprar 100 reales en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 614.6715328467153 pesos colombianos, es de 61467.15328467153 pesos; para 200 reales es de 122934.30656934306 pesos y para 500 reales es de 307335.76642335765 pesos.