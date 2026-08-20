Para qué sirven los agujeros en los mangos de las ollas y sartenes y cómo usarlos correctamente

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Las ollas y sartenes cuentan con pequeños detalles de diseño que muchas veces pasan inadvertidos, pero que pueden facilitar considerablemente las tareas cotidianas en la cocina. Uno de ellos es el agujero que suele encontrarse en el extremo de sus mangos.

Aunque generalmente se utiliza para colgar estos utensilios y ahorrar espacio en los muebles, en muchos modelos también puede cumplir una función práctica mientras se cocina. Su diseño permite aprovecharlo como soporte para determinados utensilios y mantener la mesada más ordenada.

Para qué sirve el agujero del mango de las ollas y sartenes

Uno de sus usos más conocidos es permitir que la olla o sartén pueda colgarse de un gancho. Esta alternativa resulta especialmente práctica en cocinas pequeñas o cuando se busca mantener los utensilios de uso frecuente al alcance de la mano.

Sin embargo, existe otro uso muy popular, apoyar el mango de una cuchara de madera, espátula u otro utensilio de cocina en el orificio mientras se prepara la comida.

Para qué sirven los agujeros en los mangos de las ollas y sartenes y cómo usarlos correctamente Imagen creada con IA

De esta manera, la parte utilizada para revolver queda suspendida sobre la olla o sartén y las gotas o restos de salsa pueden caer nuevamente dentro del recipiente, en lugar de ensuciar la mesada.

Cómo usar correctamente el agujero del mango

Para aprovecharlo como soporte, se puede introducir o apoyar el extremo del mango de la cuchara o espátula en el orificio, siempre que el tamaño y el diseño de ambos utensilios lo permitan.

Este sencillo recurso puede ayudar a:

Evitar manchas de aceite, salsa o alimentos sobre la mesada.

Mantener el utensilio cerca durante la cocción.

Reducir el uso de platos o apoyacucharas adicionales.

Aprovechar mejor el espacio disponible en la cocina.

No obstante, esta función no está presente de la misma manera en todos los modelos. Algunos agujeros fueron diseñados principalmente para colgar la pieza y pueden ser demasiado pequeños, grandes o estar ubicados de forma poco práctica para sostener una cuchara.

Además, es importante evitar que utensilios de plástico o materiales sensibles al calor queden demasiado cerca de superficies calientes. Para este uso suelen resultar más adecuados aquellos resistentes a las altas temperaturas.