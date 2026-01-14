No es el Cometa 3I ATLAS: encontraron otro asteroide que podría acercarse a la Tierra en este año. (Imagen: Archivo)

El asteroide (99942) Apophis se convertirá en uno de los eventos astronómicos más destacados de la década al acercarse a la Tierra en 2029. Con un diámetro aproximado de 340 metros, Apophis ha sido objeto de un seguimiento meticuloso desde su descubrimiento en 2004.

Las observaciones más recientes indican que no representa riesgo de impacto, sin embargo, su proximidad lo convierte en un fenómeno único para la ciencia y el público en general.

Este acercamiento brindará a los astrónomos la oportunidad de estudiar el comportamiento de asteroides cercanos y cómo la gravedad terrestre puede influir en su trayectoria y rotación. Además, será visible desde diversas regiones del planeta sin necesidad de telescopio, lo que ofrecerá una oportunidad excepcional para los entusiastas de la astronomía.

Cuándo y a qué distancia se acercará Apophis a la Tierra

El acercamiento más cercano de Apophis ocurrirá el 13 de abril de 2029, cuando el asteroide pasará a aproximadamente 32.000 kilómetros de la superficie terrestre. Esta distancia lo situará más cerca que muchos satélites geoestacionarios, un hecho inusual para un objeto de su tamaño.

La cercanía histórica de Apophis permitirá observar con detalle su superficie y rotación, además de medir cómo la gravedad terrestre puede modificar su trayectoria. Los científicos han destacado que este evento es uno de los pasos más cercanos jamás registrados para un asteroide de gran tamaño.

Riesgos y verificación de seguridad

Aunque en un principio se temía un posible impacto, las observaciones recientes realizadas con radar y telescopios han descartado cualquier riesgo de colisión para 2029 y, al menos, durante los próximos 100 años. Los cálculos precisos indican que la Tierra no está en peligro y las agencias espaciales enfatizan que el paso de Apophis es seguro para la población.

Expertos de la NASA y la ESA han señalado que este acercamiento representa una oportunidad científica, no una amenaza. La comunidad astronómica monitorea de manera constante el asteroide para garantizar que su órbita se mantenga estable y no represente un peligro en el futuro.

Cómo ver Apophis desde la Tierra en 2029

Durante el paso cercano, Apophis será visible sin telescopio desde algunas partes del hemisferio oriental, siempre que el cielo esté despejado. Esto permitirá que tanto aficionados como científicos puedan observar un objeto de más de 300 metros desplazándose a gran velocidad sobre el cielo nocturno.

El fenómeno se anticipa como un espectáculo astronómico singular, dado que asteroides de este tamaño raramente se aproximan tanto a la Tierra. Los expertos sugieren buscar lugares con mínima contaminación lumínica para maximizar la visibilidad del evento.

Investigación de asteroides: una oportunidad científica

El acercamiento servirá como un ensayo para futuras estrategias de defensa planetaria, permitiendo a científicos y autoridades espaciales probar técnicas de seguimiento y predicción de órbitas en tiempo real.

El paso de Apophis permitirá a las agencias espaciales realizar observaciones detalladas de su composición, rotación y efectos gravitacionales. Misiones futuras y telescopios de alta precisión aprovecharán este evento para estudiar cómo los asteroides cercanos a la Tierra interactúan con nuestro planeta.