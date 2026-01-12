Un país latino abre el túnel más extenso de toda América Latina: inversión histórica y reduce los viajes de siete a cuatro horas.

Colombia se encuentra en la antesala de un avance significativo en su infraestructura con la inminente inauguración del Túnel del Toyo, oficialmente conocido como Túnel Guillermo Gaviria Echeverri. Esta megaobra se posicionará como el túnel vehicular más extenso de América Latina.

Con una longitud que excede los 35 kilómetros en su totalidad, esta obra acortará el tiempo de viaje de siete a cuatro horas entre Medellín y el Urabá antioqueño, estableciendo un nuevo corredor estratégico hacia el mar Caribe.

El proyecto es impulsado por el Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, con una inversión que supera los 2 billones de pesos colombianos. Las autoridades esperan que el túnel sea entregado entre finales de 2026 y comienzos de 2027, conforme al cronograma establecido por el Instituto Nacional de Vías (Invías).

¿Cómo se diseñará el Túnel del Toyo?

El complejo vial del Túnel del Toyo incluye dos tubos principales de 9,73 y 9,4 kilómetros, 32 viaductos, 20 túneles cortos y tres intercambios viales, alcanzando una extensión total de 39,5 kilómetros. Esta infraestructura, que atraviesa parte de la cordillera Occidental, permitirá un tránsito más seguro, rápido y eficiente entre las subregiones de Antioquia.

Durante su construcción se han empleado tecnologías de punta en ventilación, drenaje, control de gases y monitoreo ambiental. Además, se han implementado protocolos ambientales rigurosos para proteger la flora y fauna del territorio, cumpliendo con los estándares internacionales en sostenibilidad vial.

Colombia se prepara para la inauguración del Túnel del Toyo, el más largo de América Latina. (foto: archivo).

Ciudades que unirá el Túnel del Toyo

El Túnel del Toyo es una pieza clave del corredor vial Medellín–Santa Fe de Antioquia–Cañasgordas–Necoclí, una ruta que conectará el Valle de Aburrá con el Urabá antioqueño, facilitando el acceso a los puertos de Turbo y Necoclí.

Su puesta en funcionamiento impulsará el transporte de carga, mejorará la competitividad regional y fortalecerá la integración logística entre el interior del país y el mar Caribe.

Además, se espera que el proyecto beneficie directamente a las poblaciones de Santa Fe de Antioquia, Dabeiba, Cañasgordas y Giraldo, reduciendo los costos operativos para las empresas transportadoras y promoviendo nuevas oportunidades en el sector turístico.

Túnel del Toyo: tiempo de viaje entre Medellín y Urabá

Con la apertura total del Túnel del Toyo, los viajeros pasarán de invertir siete horas en la ruta entre Medellín y el Urabá a solo cuatro horas, un cambio que dinamizará el comercio y el turismo de toda la región.

La obra, además de mejorar la conectividad terrestre, representa un impulso decisivo para el corredor interoceánico que integrará el mar Caribe y el mar Pacífico mediante las nuevas autopistas de cuarta generación (4G).

En conjunto, estas vías incluirán más de 75 túneles y decenas de puentes, haciendo de Antioquia un punto neurálgico del desarrollo vial colombiano.