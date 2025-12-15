Nuevos cálculos astronómicos permitieron precisar la trayectoria del cometa interestelar 3I/ATLAS y confirmar que alcanzará su punto de mayor cercanía a la Tierra. (Fuente: Archivo)

El cometa 3I/ATLAS concentra la atención de la comunidad científica internacional tras confirmarse que se aproximará a la Tierra antes de lo estimado en los primeros cálculos. Se trata de un objeto interestelar, es decir, un cuerpo que no se originó en el sistema solar y que atraviesa esta región del espacio siguiendo una trayectoria hiperbólica.

Desde su descubrimiento, el comportamiento del cometa despertó interés por sus características poco comunes y por la necesidad de ajustar constantemente sus parámetros orbitales.

A medida que se incorporaron nuevos datos de observación, los especialistas lograron precisar con mayor exactitud el momento de su máximo acercamiento.

Qué es el cometa 3I/ATLAS y cuándo fue descubierto

El cometa 3I/ATLAS fue detectado a mediados de 2025 por el sistema ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), una red de telescopios diseñada para identificar objetos cercanos a la Tierra. Es el tercer objeto interestelar confirmado que atraviesa el sistema solar, después de ‘Oumuamua y 2I/Borisov.

Este tipo de cuerpos se caracteriza por ingresar desde fuera del sistema solar y no quedar atrapado por la gravedad del Sol. En el caso de 3I/ATLAS, su velocidad, trayectoria y composición lo convirtieron en un objeto de seguimiento prioritario para agencias espaciales y observatorios de todo el mundo.

Por qué se habla de un acercamiento “antes de lo previsto”

Cuando se detecta un objeto de estas características, los primeros cálculos orbitales se realizan con información limitada. Con el paso de las semanas, nuevas observaciones permiten refinar la trayectoria, la velocidad y el momento exacto del punto de mayor proximidad.

En el caso de 3I/ATLAS, la incorporación de datos adicionales permitió ajustar las proyecciones iniciales y confirmar que su máximo acercamiento a la Tierra ocurrirá antes de lo que indicaban las primeras estimaciones preliminares. Este tipo de correcciones es habitual en astronomía y no implica un cambio brusco de rumbo, sino una mayor precisión científica.

Qué significa que se acerque a la Tierra y si existe riesgo de impacto

El acercamiento del cometa no representa una amenaza para el planeta. Los organismos espaciales aclararon que 3I/ATLAS pasará a una distancia segura, muy superior a la de la Luna, y no existe posibilidad de colisión con la Tierra.

La expresión “acercamiento” se utiliza para describir el punto de menor distancia dentro de su recorrido, un evento que resulta clave para el estudio del objeto, pero que no implica peligro. Durante ese momento, los científicos podrán analizar mejor su brillo, composición y comportamiento dinámico.

Cómo observar el cometa 3I/ATLAS y por qué es importante su estudio

Dependiendo de su evolución y de las condiciones de visibilidad, el cometa podría ser observado con telescopios de mediana potencia y, en algunos casos, con binoculares desde zonas con baja contaminación lumínica. Los detalles precisos de observación suelen actualizarse a medida que se acerca la fecha clave.

El estudio de 3I/ATLAS es relevante porque ofrece una oportunidad única para analizar material formado fuera del sistema solar. Cada objeto interestelar aporta información valiosa sobre otros sistemas planetarios y ayuda a mejorar los modelos de detección, seguimiento y defensa planetaria utilizados a nivel global.