Un descubrimiento sacude al mundo cultural tras la confirmación de una pintura atribuida a Rembrandt que había sido descartada por expertos hace más de medio siglo. Investigadores del Rijksmuseum lograron verificar la autoría después de un proceso científico que se extendió durante dos años y que incluyó el análisis técnico de los materiales y la técnica pictórica. La pieza había permanecido prácticamente en el anonimato desde 1960, cuando especialistas de la época concluyeron que no pertenecía al maestro neerlandés. Sin embargo, los nuevos estudios demostraron que aquella evaluación histórica era incorrecta. Hoy, el cuadro vuelve a cobrar protagonismo como una auténtica obra de Rembrandt. El hallazgo fue posible gracias al propietario privado del cuadro, quien permitió que los investigadores examinaran la obra con tecnologías modernas. El trabajo conjunto entre el coleccionista y los especialistas permitió revisar cada detalle del soporte de madera, las capas de pintura y la firma del artista. La obra, titulada “La visión de Zacarías en el templo”, fue realizada en 1633, cuando el pintor tenía apenas 27 años y acababa de instalarse en Ámsterdam. El estudio determinó que la firma fue aplicada sobre la pintura aún húmeda, un rasgo clave que suele aparecer en trabajos originales del artista. Además, el análisis de la madera mediante dendrocronología confirmó que el soporte corresponde al periodo en que el pintor estaba activo. Estos datos reforzaron la conclusión de que el cuadro pertenece a la etapa temprana de su producción artística. Las investigaciones incluyeron escaneos avanzados que permitieron observar cambios realizados por el propio artista durante la creación de la obra, algo habitual en originales pero poco frecuente en copias: Luego de confirmar su autenticidad, el cuadro será exhibido nuevamente ante el público después de permanecer décadas fuera del circuito artístico. La pieza comenzó a presentarse en el Rijksmuseum a partir del 4 de marzo. El regreso se produce mediante un acuerdo de préstamo a largo plazo con el propietario actual. La pintura reaparece así en la historia del arte como un testimonio del talento temprano del maestro neerlandés y como uno de los descubrimientos más relevantes de los últimos años en el estudio de su obra.