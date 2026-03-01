A más de dos kilómetros bajo la superficie del océano, un tesoro histórico permanece en silencio desde hace más de un siglo. Se trata de un cargamento de oro que nunca llegó a destino y que convirtió a un naufragio del siglo XIX en uno de los casos más emblemáticos de la exploración submarina moderna. La historia no terminó con el hundimiento. Con el paso de las décadas, misiones científicas y técnicas de alta complejidad lograron llegar hasta el sitio y extraer parte del botín original. Entre finales de los años 80 y una nueva operación realizada en la década de 2010, se recuperaron monedas, lingotes y objetos de valor, aunque solo una porción del total estimado. Los documentos de la época indican que el barco transportaba una cantidad de oro extraordinaria para su tiempo, vinculada al auge económico de mediados del siglo XIX. Sin embargo, la mayor parte del cargamento continúa en el fondo del Atlántico, alimentando debates históricos y expectativas futuras. Según los registros oficiales del SS Central America, el pecio fue localizado por primera vez en 1988, a unos 2.200 metros de profundidad, en el Atlántico occidental, frente a la costa de Carolina del Sur. El hallazgo fue considerado un hito en la arqueología submarina por la dificultad técnica que implicó llegar a esa zona. Las tareas de recuperación se extendieron en distintas etapas. Las expediciones iniciales, realizadas entre 1988 y 1991, permitieron confirmar la magnitud del cargamento. Años más tarde, en 2014, una nueva campaña logró extraer más piezas del tesoro, aunque los especialistas coinciden en que solo una fracción del oro original ha sido recuperada hasta el momento. Las estimaciones históricas sitúan la carga original en el orden de decenas de toneladas (lingotes, monedas y polvo de oro de California). Lo extraído de este hallazgo se sometió a procesos judiciales de reparto y liquidación. En este caso, la competencia recayó en tribunales de almirantazgo de EE.UU. y en el Estado de Carolina del Sur (figura equiparable a una provincia en sistemas federales). Las cortes reconocieron derechos de salvage (rescate) y reclamaciones de múltiples partes. Hubo recuperaciones del oroen 1988-1991 y una expedición en 2014 con vehículos operados remotamente. Tras litigios y acuerdos, el material se distribuyó entre inversores, rescatistas y reclamantes conforme a sentencia; el Estado mantuvo interés por patrimonio y regulación. Datos esenciales para contextualizar el “hallazgo del siglo”: