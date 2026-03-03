Aquellos que quieran comenzar una carrera en la Armada Nacional deberán estar atentas a un nuevo proceso de inscripción para integrarse a una de sus fuerzas. Se trata de una oportunidad para ingresar a la marina y vigilar las aguas de Colombia. Uno de los detalles más llamativos de la convocatoria es que no se requiere contar con bachillerato o título profesional. Con solo tener hasta quinto de primaria se podría obtener un empleo en esta fuerza. Los interesados deben apurarse, pues la apertura de inscripciones tiene tiempo limitado. Además, de completarse los cupos también se cerrará la oportunidad. La Armada Nacional dio comienzo a la inscripción para el curso de infante de marina número 80. En el Centro Internacional de Entrenamiento Anfibio (CIEAN) de la Armada Nacional, ubicado en Coveñas, Sucre, se les instruirá a los inscriptos instrucción académica y militar. “Están entrenados en áreas como armas, puntería, nadador de seguridad, socorrista de combate, salto anfibio y más, trabajando junto a oficiales y suboficiales en el campo de combate”, describieron desde la Armada. Los pasos para anotarse en el curso de infante de marina de la Armada Nacional son: Las inscripciones para ser infante de marina cerrarán el 29 de abril de 2026 o al cumplirse los cupos disponibles. El proceso de formación se realizará de julio a octubre de 2026. Los interesados pueden resolver sus preguntas comunicándose por celular o WhatsApp al 323 200 0010.