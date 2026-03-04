Investigadores vinculados a la Academia de Ciencias de Rusia han reportado un descubrimiento arqueológico significativo en el lago Issyk Kul, ubicado en Kirguistán. Durante las exploraciones subacuáticas en la zona de Toru-Aygyr, se identificaron estructuras antiguas ocultas bajo el agua, lo que sugiere la existencia de un núcleo urbano considerable que podría haber sido sumergido a raíz de un evento natural de gran magnitud. Las investigaciones se llevaron a cabo en áreas de poca profundidad, donde los especialistas lograron recuperar elementos constructivos y objetos de uso cotidiano, tales como piezas de molienda, restos de madera trabajada y paredes construidas con ladrillos cocidos. Este conjunto de evidencias refuerza la teoría de un asentamiento de relevancia estratégica, relacionado con las antiguas rutas comerciales de Asia Central, que facilitaban el intercambio de mercancías valiosas, así como de conocimientos, creencias y tradiciones culturales. Un representante de la Russian Geographical Society afirmó: “Todo esto confirma que una ciudad antigua se posaba aquí”, frase que resume la certeza arqueológica tras la excavación preliminar. Los indicios sugieren una vida urbana intensa hasta el inicio del siglo XV. Entre los hallazgos figura un posible edificio público que podría haber funcionado como mezquita, baño o madressa; en otras áreas afloraron un necrópolis musulmán del siglo XIII y estructuras de adobe en formas circulares y rectangulares. Los enterramientos conservados muestran prácticas islámicas tradicionales con los esqueletos orientados hacia la qibla. Los artefactos ya han sido enviados a laboratorios para su análisis y datación por radiocarbono mediante espectrometría de masa acelerada, lo que facilitará la fijación de cronologías precisas y la comprensión de la secuencia cultural del sitio. Valery Kolchenko, líder de la expedición, atribuye la desaparición del complejo a un “terrible terremoto” que tuvo lugar a comienzos del siglo XV. Sin embargo, los investigadores señalan que la zona fue abandonada antes del desastre, lo que pudo haber salvado vidas. Posteriormente, pobladores nómadas ocuparon el entorno y en la actualidad pequeñas aldeas bordean la orilla del lago. Los trabajos continúan: más prospecciones y análisis químicos definirán el alcance del yacimiento y permitirán a los expertos reconstruir la historia de una ciudad que emergió, aunque por poco, del fondo del lago. Si la datación confirma las hipótesis, Issyk Kul se sumará a la lista de nodos clave del intercambio entre Oriente y Occidente, ofreciendo nuevos datos sobre comercio, religión y vida cotidiana en Asia central. El estudio ampliará el mapa histórico de la ruta de la seda.