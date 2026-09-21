Para qué sirve el agujero que tienen las cucharas para cocinar y cómo se puede aprovechar.

Entre los utensilios habituales de cualquier cocina se encuentra la característica cuchara para servir pasta, fácilmente reconocible por sus bordes dentados y, en muchos modelos, por un agujero ubicado justo en el centro.

Aunque puede parecer simplemente una decisión de diseño, este orificio tiene funciones prácticas. Una de las más evidentes es facilitar el drenaje del agua cuando se retiran los espaguetis de la olla.

Sin embargo, algunos fabricantes incorporan además otra utilidad, el agujero puede funcionar como una medida aproximada para calcular la cantidad de espaguetis secos que se cocinarán para una persona.

Cómo aprovechar el agujero de la cuchara para cocinar

Antes de cocinar la pasta, se toma un grupo de espaguetis secos y se introduce por el orificio central. En aquellos utensilios específicamente diseñados para esta función, la cantidad que entra permite calcular una porción.

Esto permite tener una referencia rápida antes de colocar la pasta en la olla y puede resultar especialmente práctico para evitar preparar una cantidad muy superior a la necesaria.

¿Todas las cucharas con agujero sirven para medir una porción?

El truco no puede aplicarse de manera universal, ya que el tamaño y el diseño de estos utensilios varían según el fabricante.

Para qué sirve el agujero que tienen las cucharas para cocinar y cómo se puede aprovechar Imagen creada con IA

En algunos modelos, el agujero fue pensado específicamente como medidor, mientras que en otros puede cumplir únicamente una función relacionada con escurrir el agua al levantar la pasta cocida. Incluso existen cucharas con varios orificios destinados al drenaje.

Por eso, si el fabricante no indica que el utensilio incluye un medidor de porciones, no conviene asumir que la cantidad de espaguetis que entra por el agujero equivale exactamente a una ración.