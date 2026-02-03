Construyen uno de los puentes más extensos de América: tiene un cableado de miles de metros y conecta a todo el continente.

En longitud que supera los 7 kilómetros y un sistema de cableado de última generación, esta monumental obra tiene como objetivo optimizar el transporte y el comercio, acortando los tiempos de desplazamiento y fortaleciendo las conexiones entre regiones que han estado aisladas durante años.

América latina avanza en una de las construcciones más impresionantes de los últimos años: un puente colosal que promete transformar la conectividad regional. Su estructura, visible desde grandes distancias, fusiona ingeniería moderna con un diseño concebido para resistir las condiciones más rigurosas.

El puente más largo del continente que unifica la región

El puente fue inaugurado oficialmente en marzo de 2024, en una jornada histórica que reunió a miles de personas y a las principales autoridades del país. El acto central se llevó a cabo sobre el tramo atirantado de 603 metros que cruza el río y contó con la presencia del presidente Santiago Peña, quien destacó la magnitud de la obra y su valor simbólico para la integración nacional.

Por su parte, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, subrayó que la historia de este proyecto comenzó en 2013, cuando fue incorporado al Plan Maestro de Transporte y Logística del Ministerio. En sus palabras, este puente es “una muestra del progreso, la unión y el coraje de nuestra Nación”, fruto del trabajo conjunto entre el sector público y privado.

Durante la ceremonia, el mandatario resaltó que esta infraestructura representa un avance real hacia el desarrollo del país y hacia una mayor conexión entre regiones que durante décadas permanecieron separadas. “El Chaco simboliza nuestra identidad y nuestra lucha y hoy se convierte en el centro de las oportunidades para el Paraguay”, expresó el jefe de Estado.

