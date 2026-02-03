En esta noticia
En longitud que supera los 7 kilómetros y un sistema de cableado de última generación, esta monumental obra tiene como objetivo optimizar el transporte y el comercio, acortando los tiempos de desplazamiento y fortaleciendo las conexiones entre regiones que han estado aisladas durante años.
América latina avanza en una de las construcciones más impresionantes de los últimos años: un puente colosal que promete transformar la conectividad regional. Su estructura, visible desde grandes distancias, fusiona ingeniería moderna con un diseño concebido para resistir las condiciones más rigurosas.
El puente más largo del continente que unifica la región
El puente fue inaugurado oficialmente en marzo de 2024, en una jornada histórica que reunió a miles de personas y a las principales autoridades del país. El acto central se llevó a cabo sobre el tramo atirantado de 603 metros que cruza el río y contó con la presencia del presidente Santiago Peña, quien destacó la magnitud de la obra y su valor simbólico para la integración nacional.
Por su parte, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, subrayó que la historia de este proyecto comenzó en 2013, cuando fue incorporado al Plan Maestro de Transporte y Logística del Ministerio. En sus palabras, este puente es “una muestra del progreso, la unión y el coraje de nuestra Nación”, fruto del trabajo conjunto entre el sector público y privado.
Durante la ceremonia, el mandatario resaltó que esta infraestructura representa un avance real hacia el desarrollo del país y hacia una mayor conexión entre regiones que durante décadas permanecieron separadas. “El Chaco simboliza nuestra identidad y nuestra lucha y hoy se convierte en el centro de las oportunidades para el Paraguay”, expresó el jefe de Estado.
Las edificaciones más impresionantes de América Latina
- Puente Héroes del Chaco (Paraguay): inaugurado en 2024, con una longitud de 7,4 kilómetros y un tramo atirantado de 603 metros.
- Metro de Bogotá (Colombia): primera línea del metro de la capital, actualmente en desarrollo, con más de 24 kilómetros de extensión.
- Represa Kirchner-Cepernic (Argentina): proyecto hidroeléctrico en la Patagonia con capacidad para generar miles de megavatios de energía limpia.
- Puente Salvador-Itaparica (Brasil): proyectado con más de 12 kilómetros, busca conectar la Bahía de Todos los Santos con la isla de Itaparica.
- Corredor Bioceánico (Brasil–Paraguay–Chile): una red vial y ferroviaria que unirá el Atlántico con el Pacífico.
- Túnel de La Línea (Colombia): de 8,65 kilómetros, es el más largo de América del Sur y mejora la conexión entre el centro y occidente del país.
- Senna Tower (Brasil): en construcción en Balneário Camboriú, busca convertirse en el rascacielos más alto de América Latina.
- Centro de datos Stargate (Argentina): inversión tecnológica de alcance continental, con capacidad de más de 500 MW para procesamiento de información.
- Puente Chacao (Chile): en construcción, conectará la isla de Chiloé con el continente; será uno de los puentes colgantes más largos del hemisferio sur.
- de Chancay (Perú): uno de los megaproyectos logísticos más importantes de la región, impulsado por inversiones internacionales.