Alfredo Rodríguez, psicólogo: “Levantarse a las 5 a.m. es como vender el vehículo para comprar gasolina”.

El especialista advierte que madrugar no siempre mejora la productividad (Fuente: Shutterstock).

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El psicólogo especializado en sueño y bienestar laboral, Alfredo Rodríguez, lanzó una advertencia que ha generado debate en redes sociales y en el mundo empresarial: “Levantarse a las 5 de la mañana es como vender el vehículo para comprar gasolina”. La frase resume su postura frente a una práctica que muchos consideran sinónimo de disciplina y éxito, pero que, según explica, puede terminar afectando la salud física y mental.

Rodríguez, autor del libro Dormir para vivir. La ciencia del descanso en la era del cansancio, sostiene que en Colombia y en otros países se ha normalizado la idea de dormir poco para producir más. Sin embargo, afirma que la evidencia científica muestra lo contrario: la falta de sueño deteriora la capacidad de tomar decisiones, aumenta la irritabilidad y reduce el rendimiento laboral.

El experto insiste al diario La Vanguardia que el descanso no debe verse como un lujo ni como una pérdida de tiempo. Por el contrario, asegura que dormir bien es una de las bases para trabajar mejor, liderar equipos de forma saludable y mantener una buena calidad de vida.

¿Por qué Alfredo Rodríguez dice que levantarse a las 5 a.m. no siempre es saludable?

De acuerdo con el psicólogo, la moda de levantarse a las 5 a.m. parte de la idea de “ganarle horas al día”. Muchas personas creen que comenzar actividades antes que los demás les da ventaja competitiva, mayor control del tiempo y más productividad.

No obstante, Rodríguez aclara que el cuerpo humano funciona con ritmos biológicos y que no todas las personas tienen un cronotipo matutino. Para alguien que naturalmente se duerme tarde, despertarse a las 5 de la mañana puede implicar una reducción importante de horas de sueño.

Ahí es donde surge su comparación: “Es como vender el vehículo para comprar gasolina”. Es decir, sacrificar el descanso para obtener unas horas adicionales de actividad puede terminar costando más de lo que se gana.

¿Qué consecuencias tiene dormir poco en el trabajo?

El especialista señala que la privación de sueño afecta varias funciones esenciales para el desempeño laboral:

Disminuye la capacidad de concentración.

Aumenta los errores y olvidos.

Reduce la creatividad.

Empeora la regulación emocional.

Hace más difícil interpretar adecuadamente las señales sociales.

Alfredo Rodríguez, psicólogo: “Levantarse a las 5 a.m. es como vender el vehículo para comprar gasolina”.

Según explica, una persona cansada tiende a reaccionar de manera más negativa ante situaciones ambiguas, como un comentario o un gesto de un compañero. Esto puede generar conflictos innecesarios dentro de los equipos de trabajo.

Además, advierte que la falta de sueño sostenida se asocia con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y trastornos del estado de ánimo.

¿Cómo influye el sueño en el liderazgo y la toma de decisiones?

Rodríguez resume su visión en una frase contundente: “Liderar bien empieza en la almohada”. Para él, un directivo que duerme mal tiene más probabilidades de tomar decisiones impulsivas, mostrarse menos empático y transmitir tensión a su equipo.

El psicólogo explica que el descanso adecuado mejora la capacidad de análisis, la paciencia y la percepción social, habilidades fundamentales para dirigir personas.

Por eso recomienda que los líderes den ejemplo y no promuevan una cultura basada en el agotamiento permanente.

¿Qué hábitos recomienda Alfredo Rodríguez para dormir mejor?

El experto propone varias medidas sencillas que pueden ayudar a mejorar la calidad del sueño:

Mantener horarios estables

Acostarse y levantarse a horas similares todos los días favorece la regularidad del sueño.

Reducir la hiperconectividad

Evitar responder correos, mensajes o llamadas laborales en la noche ayuda a disminuir la activación mental.

Bajar la intensidad de las pantallas

La luz brillante de celulares, computadores y televisores puede retrasar el sueño.

Crear una rutina de desconexión

Leer, escuchar música suave o realizar actividades relajantes antes de dormir facilita el descanso.

Rodríguez insiste en que estas prácticas no solo benefician a trabajadores y empresarios, sino a cualquier persona.

¿Se puede recuperar el sueño perdido durante el fin de semana?

Uno de los mitos que más preocupa al especialista es la idea de “ponerse al día” durmiendo muchas horas el sábado y el domingo. Aunque reconoce que esto puede disminuir la sensación de cansancio, advierte que algunas funciones biológicas afectadas por la falta de sueño no se recuperan completamente.

Por eso recomienda evitar la privación crónica de sueño durante la semana y priorizar el descanso todos los días.