La oferta también incluye bodegas y locales comerciales administrados por el Estado.

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En todo el país .

El sueño de tener vivienda propia volvió a tomar fuerza en Colombia luego de que el Ministerio de Hacienda, a través de la Central de Inversiones S.A. (CISA), habilitara un nuevo catálogo con más de 200 inmuebles disponibles para compra en distintas ciudades del país.

La convocatoria incluye propiedades desde valores muy bajos, lo que ha despertado el interés de miles de personas que buscan invertir o acceder a vivienda a menor costo.

Entre las propiedades que aparecen publicadas hay lotes, apartamentos, casas, locales y bodegas ubicadas en departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Meta, Boyacá, Bolívar, Norte de Santander y Caldas. Uno de los inmuebles más económicos es un local comercial en Villavicencio que tiene un precio cercano a los $5,4 millones.

La comercialización se realiza directamente mediante la plataforma oficial de CISA, entidad vinculada al Ministerio de Hacienda y encargada de administrar bienes provenientes de entidades públicas.

El Gobierno vuelve a cumplir el sueño de la casa propia y vende lotes, casas y departamentos por 5 millones de pesos: cómo comprar . MATHIAS GUIJARRO 2604591049

¿Cómo comprar casas, lotes y apartamentos desde $5 millones?

Las personas interesadas en participar en este proceso deben ingresar al portal oficial de CISA y revisar el inventario disponible. Allí pueden encontrar propiedades según el presupuesto, el tipo de inmueble o la ciudad de interés.

La plataforma permite consultar detalles como:

Área del inmueble

Fotografías

Valor comercial

Estado del proceso

Condiciones jurídicas

Ubicación exacta

Tipo de propiedad

Una vez la persona selecciona el inmueble que le interesa, debe crear una cuenta dentro del sistema y avanzar con el proceso de compra mediante la opción “Quiero comprar”.

Todo el trámite inicial se puede hacer de manera virtual, sin necesidad de acudir presencialmente a oficinas.

¿Qué inmuebles está vendiendo el Gobierno?

Actualmente, el catálogo incluye propiedades residenciales y comerciales en varias regiones del país. Algunas de las ofertas que más han llamado la atención son:

Local comercial en Villavicencio por cerca de $5,4 millones

Apartamento en Medellín desde $137 millones

Casa en Chía por más de $217 millones

Lote de vivienda en Chiquinquirá desde $49 millones

Apartamento en Cúcuta por cerca de $198 millones

Casa en Manizales superior a los $300 millones

Participación sobre bodega en Cartagena desde $26 millones

El inventario cambia constantemente, por lo que algunas propiedades pueden venderse rápidamente mientras otras nuevas son incorporadas a la plataforma en las siguientes semanas.

¿Dónde consultar las propiedades disponibles de CISA?

Las propiedades se pueden revisar directamente en la plataforma oficial de comercialización de CISA, donde aparecen publicadas las características de cada inmueble y sus respectivas condiciones de venta.

El sistema también cuenta con filtros que permiten buscar inmuebles por:

Departamento

Municipio

Tipo de inmueble

Rango de precios

Entidad pública propietaria

Esto facilita que los usuarios encuentren opciones acordes con su capacidad económica y necesidades de vivienda o inversión.